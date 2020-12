Maroc: Benguérir - Remise de diplômes à l'UM6P, aux étudiants de la 1ère promotion de l'Académie du Centre Interactif Digital

Benguerir — L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a accueilli, lundi à Benguérir, la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de la première promotion de l'Académie du Centre Interactif Digital (IDC Morocco), fruit d'une collaboration avec l'USAID, l'Agence de Développement Digital (ADD), EON Reality et d'autres partenaires.

Cette cérémonie a été l'occasion de reconnaître le travail accompli par ces trente étudiants au total de la première promotion de l'IDC Morocco qui malgré le contexte sanitaire, ont pu achever leur programme avec succès.

S'exprimant lors de cette cérémonie, le président de l'UM6P, Hicham El Habti, a souligné que "la passion, le talent et les réalisations concrètes présentés aujourd'hui par notre première promotion ne peuvent que nous réconforter dans l'ambition qui a conduit l'UM6P, avec tous ses partenaires, à croire en la réalité virtuelle comme un levier important au sein de notre portefeuille d'outils innovants, afin de contribuer à réinventer les méthodes d'apprentissage classiques au Maroc et en Afrique".

De son côté, le Chef de Mission Adjoint de l'Ambassadeur des États-Unis au Maroc, M. David Greene a félicité les diplômés de l'IDC Morocco pour leur "travail impressionnant qui nous montre à tous que l'avenir est entre les mains de nos jeunes et qu'il est en effet très brillant".

Dans ce contexte, il a tenu à remercier les partenaires et a souhaité que ce partenariat continue de s'épanouir et de s'étendre pour rendre le futur des professionnels marocains plus brillant.

"Les contributions de l'IDC Maroc sont déjà apparentes à travers des événements comme cette cérémonie de remise des diplômes, bien que certains aspects aient été modifiés en raison de la Covid-19", a déclaré, pour sa part, Dan Lejerskar, fondateur d'EON Reality.

"Nous sommes impatients de continuer à voir la prochaine génération diplômée de nos académies d'innovation en réalité virtuelle et d'apporter leurs compétences pour transformer les économies locales, régionales et mondiales", a-t-il dit.

La Chargée de la coordination de la Direction « Transformation digitale » au sein de l'ADD, Mme Khouloud Abejja, a fait remarquer pour sa part, que cette année a connu le lancement de la première promotion de l'Académie d'innovation en réalité virtuelle avec la participation de 30 étudiants, relevant que la crise pandémique n'a eu aucun impact sur le déroulement des cours, ni sur la motivation des étudiants qui ont fait preuve d'engagement et de persévérance et ont pu réussir le défi de continuer la formation à distance tout au long de la période du confinement.

"Aujourd'hui, ils ont célébré leur succès et l'aboutissement de leurs efforts matérialisés par les projets innovants qu'ils ont pu développer", a-t-elle ajouté.

Cette cérémonie a été suivie d'une visite guidée, d'une démonstration pratique des technologies 3D et de programmes virtuels développés par la promotion inaugurale de l'IDC Morocco.

Le Centre Interactif Digital, précise-t-on, propose une formation qui intègre les technologies avancées de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV) pour donner aux étudiants une expertise pratique, leur permettant de développer des programmes capables de répliquer des environnements interactifs pour des industries telles que les services miniers, aérospatiaux, automobiles et médicaux.

Tout au long de la formation, les étudiants ont pu se reposer sur des équipements de haute technologie (casques, smartphones, Icube, etc).

Inauguré en février 2020, IDC Morocco est le fruit d'une collaboration entre l'UM6P, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l'ADD et EON Reality, leader mondial dans l'apprentissage et formation dans la réalité augmentée et virtuelle et transfert de compétences pour l'industrie et l'éducation, avec le soutien du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de l'Université Mohammed V (UM5).

IDC Morocco contribue à l'accès sans précédent à la technologie AR et RV dans la région et représente un excellent exemple de collaboration entre le gouvernement, les donateurs internationaux, les universités et le secteur privé, à travailler conjointement pour promouvoir des solutions d'apprentissage innovantes pour faire progresser les écosystèmes industriels au Maroc, accompagner la transformation digitale et améliorer l'éducation des jeunes, futurs dirigeants du Maroc.