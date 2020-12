Maroc: Le pays enregistre un taux de réussite de 100% de ses candidatures aux organisations internationales

Rabat — Le Royaume du Maroc a enregistré un taux de succès de 100% des 29 candidatures qu'il a soumises en 2020 aux différentes organisations internationales, et ce pour la troisième année consécutive.

Ce bilan historique vient illustrer la crédibilité et la confiance dont jouit la diplomatie multilatérale marocaine, sous la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui se voit ainsi reconnue comme force motrice du multilatéralisme face aux défis mondiaux, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Le Royaume du Maroc a adopté, conformément aux Hautes Orientations Royales, une stratégie visant le renforcement de sa présence dans les différents organes et instances internationaux et régionaux à travers notamment, des candidatures marocaines diversifiées tant pour des sièges institutionnels que pour des postes d'experts et de responsables de haut niveau, précise le communiqué.

Cette stratégie fait des candidatures aux organisations internationales un levier du rayonnement du Royaume et de la visibilité de son action multilatérale, en déployant toute l'expertise et toute l'étendue des compétences marocaines au service du multilatéralisme, ajoute la même source, notant que résolument engagé en faveur de l'égalité et de la parité entre les sexes, le Royaume a fait de la parité une priorité d'action dans les différentes candidatures qu'il a présentées.

Cet exploit sans précédent a été réalisé grâce à une gestion pragmatique, rationnelle et proactive ayant permis l'aboutissement de toutes les candidatures du Maroc et des compétences marocaines, lors d'élections remportées haut la main pour des mandats au sein des instances décisionnelles d'organismes et agences du Système des Nations Unies et autres organisations internationales et régionales à diverses vocations, relève le ministère.

En dépit de la situation sanitaire mondiale liée au COVID-19, qui a compliqué plusieurs processus d'élections, ce résultat a été rendu possible grâce aux efforts inlassables consentis par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et de tout l'appareil diplomatique marocain, en coordination avec d'autres Départements, souligne le communiqué, faisant observer que ces succès successifs sont également le fruit d'intenses campagnes diplomatiques de promotion menées en faveur de toutes les candidatures marocaines, confortées par la crédibilité des compétences reconnues des candidats du Royaume, aussi bien à l'échelle nationale, qu'aux niveaux régional et international, chacun relevant de son domaine d'expertise et d'action.

L'élection du Royaume, avec des scores très honorables, voire par acclamation, aux plus importants postes du système multilatéral démontre la grande considération que témoigne la Communauté internationale à l'égard des actions concrètes à fort impact menées conformément à la Vision Royale, ainsi que de l'expertise développée par le Royaume notamment dans les domaines des droits de l'Homme et de l'action humanitaire ainsi que les aires thématiques sécuritaires, culturelles et environnementales.

Ainsi dans le domaine des droits de l'Homme et de l'action humanitaire, la série de candidatures successives réussies est une consécration claire des choix irréversibles du Royaume qui a fait de la promotion des droits de l'Homme et de la solidarité humanitaire des priorités de sa politique nationale et internationale.

Dans ce sens, le Maroc siègera pour la première fois au comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels, en la personne du Professeur Mohamed Amarti, de même que le Professeur Mahjoub El Haiba a été élu expert au comité des Droits de l'Homme.

Pour sa part Mme Nadia Bernoussi a intégré pour un mandat de trois ans le Comité consultative des droits de l'Homme, un organe subsidiaire du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU.

Le Maroc a été élu avec brio en la personne de M. Abdallah Ounnir, classé en première place lors des élections pour le renouvellement des membres du

Sous-comité des Nations Unies pour la Prévention de la Torture (SPT), tandis que Mme Soumia Amrani a pu être classée 3ème d'une rude compétition engagée entre 28

candidats pour 9 postes vacants au sein du Comité des Droits des Personnes handicapées (CDPH/CRPD).

Par ailleurs, le Secrétaire général de l'ONU a nommé Mme Najat Rochdi, en tant que Coordonnatrice spéciale adjointe pour le Liban, au Bureau du

Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban et Coordonnatrice résidente.

De son côté, l'Ambassadeur Mohamed Methqal, Directeur de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale, a été nommé en tant que membre du Groupe Consultatif du Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires, alors l'Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc à New York, M. Omar Hilale, a été nommé par le président de l'Assemblée générale des Nations-Unies en tant que facilitateur du processus de renforcement des organes des Traités des droits de l'Homme de l'ONU.

A un autre niveau, le Maroc a été réélu, en la personne de M. Abderrazak Rouwane comme membre de la Commission Permanente Indépendante des Droits de l'Homme (CPIDH) de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Le Royaume a été également élu par acclamation à la Commission de la Condition de la Femme (CSW) pour un mandat de quatre ans (2021-2025).

L'année 2020 a aussi été marquée par une présence active, diversifiée et de premier plan du Maroc au niveau de différents structures et organes Directeurs des principaux organismes, Conférences et autres fora onusiens et internationaux.

Il s'agit notamment de la Présidence de la 64ème Conférence générale (21-25 septembre 2020) de l'Agence de l'énergie atomique (AIEA), du Conseil Exécutif de l'OIAC pour 2021-2022 et de la Vice-Présidence, au nom du Groupe des Etats d'Afrique Parties à la Convention sur l'Interdiction des Armes Chimiques (CIAC), du Conseil Exécutif de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OIAC).

Le Maroc a été également choisi comme Vice-Président du Groupe d'action financière de la zone Moyen-Orient et Afrique du nord (GAFIMOAN), en charge de l'élaboration des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et co-président du Forum mondial de lutte contre le Terrorisme (GCTF).

Le Maroc a été en outre désigné Président de la 10ème session du Groupe de travail sur la traite des personnes et membre à la Commission des Nations Unies pour la Prévention et la Justice Pénale (CCPCJ), pour la période 2021-2023.

Sur un autre registre, l'Ambassadeur Représentant Permanent auprès des Nations-Unies, M. Omar Hilale, a été élu pour une année supplémentaire en tant que Vice-Président du Conseil d'administration d'UNICEF pour le cycle 2021.

Le Maroc a été choisi pour représenter l'Afrique au sein du Comité consultatif de haut niveau pour le Sommet alimentaire de l'ONU devant se tenir en 2021 et ce, en la personne de l'Ambassadeur Omar Hilale, de même que le Royaume a été élu membre du Conseil d'administration du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM).

Le Royaume a été élu membre du Comité Intergouvernemental de Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), pour la période 2020-2024 et il a été aussi reconduit pour un autre mandat de quatre années (2021-2024) comme membre du Conseil de l'Autorité internationale des Fonds Marins (AIFM).

D'autre part, M. Mustapha El Baaj a été reconduit au poste de Juge auprès du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda (TPIR) et pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), tandis que M. El Hassane Zahid a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans comme membre de la Commission des Nations Unies de la fonction publique Internationale (CFPI).

Mme Ismahane Elouafi a, quant à elle, été nommée au poste de Scientifique en Chef auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

D'autre part, le Royaume du Maroc a intégré, pour un mandat de quatre ans, le Conseil d'Administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL), basé à Hambourg, en Allemagne.

Par ailleurs, le Maroc a été élu à la Vice-Présidence de la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), en la personne de M. Youssef Belqasmi, Secrétaire Général du Département de l'Education Nationale.

Le Maroc a été également plébiscité au poste de Président de la Confédération Africaine de Volley-Ball, en la personne de Mme Bouchra Hajij, Présidente de la Fédération Royale Marocaine du Volley-Ball.

De son côté, l'Ambassadeur Ahmed Rachid Khattabi a été élu au poste de Secrétaire Général Adjoint de la Ligue des pays Arabes.

Conformément aux Hautes Orientations Royales, la diplomatie marocaine est déterminée à poursuivre la dynamique du renforcement de la présence du Maroc dans le système multilatéral, que ce soit sous la forme de candidatures institutionnelles ou personnelles, ajoute le communiqué, relevant que l'ensemble de l'appareil diplomatique marocain restera mobilisé pour le rayonnement de l'action du Maroc en faveur d'un multilatéralisme solidaire et orienté vers l'action, au service de la paix et de la sécurité internationales, du développement durable, et de la promotion et de la protection des droits de l'Homme.