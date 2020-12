Sénégal: Amélioration de la gestion durable des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal - ISRA et les états du bassin du fleuve, en conclave à Saint-Louis

L'Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) de Saint-Louis a abrité hier, lundi 14 décembre, un atelier régional de partage et d'harmonisation des activités de recherches sur les systèmes de production agricole dans le bassin du Fleuve Sénégal. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet WEFE, "Evaluation Agronomique et Sociologique des Systèmes du Bassin du Fleuve" qui regroupe le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée. Il est financé par la Coopération Italienne, à hauteur de plus de 90 millions de FCFA pour une durée de 18 mois.

Ce Projet WEFE-Sénégal, "Évaluation Agronomique et Sociologique des Systèmes du bassin du Fleuve Sénégal" est exécuté par l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), l'Institut d'Économie Rurale (IER) du Mali, l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) et le Centre National de Recherches Agronomiques et de Développement Agricole (CNRADA) de la Mauritanie, en collaboration avec les structures techniques et les organisations de producteurs dans chacun de ces pays.

Les principales activités dudit projet sont, entre autres, l'évaluation de la productivité de l'eau sur les systèmes de culture irrigués et pluviaux ; l'évaluation agronomique des systèmes de culture ; la caractérisation des dynamiques des types d'exploitation agricoles dans le bassin et l'évaluation de l'intégration de l'arbre dans les systèmes irrigués du bassin. "Le projet est financé par la Coopération Italienne à hauteur de 145.000 Euros, soit plus de 90 millions FCFA, pour une durée de 18 mois. Il a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de la gestion durable des ressources en eau et de la productivité des systèmes de production agricole dans le bassin du Fleuve Sénégal", a renseigné le Dr Amadou Abdoulaye Fall, Directeur de l'ISRA de Saint-Louis, qui abrite cet atelier régional de deux jours.

Il est question, dans cet atelier, de présenter un aperçu général et succinct du projet et ses composantes ; de partager les activités de recherches en cours et à mettre en œuvre ; de discuter des approches méthodologiques pour chaque composante du projet ; mais aussi de proposer un agenda des activités à tenir ainsi que les rapports et rencontres.

Le bassin du Fleuve Sénégal constitue un vaste territoire à fortes potentialités hydro agricoles, énergétiques et environnementales. Il se compose globalement de trois grandes parties à savoir le Fouta Djallon en Guinée, le Haut Bassin au Mali et le Delta entre le Sénégal et la Mauritanie.

Compte tenu de l'avènement de la Covid-19 et les restrictions édictées par les pays riverains, l'atelier de lancement de ce projet n'a pas pu se tenir au démarrage officiel dudit projet, en début d'année 2020.