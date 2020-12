Sénégal: Plan national du partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) - Matam identifie ses défis

Pour préparer le plan d'action national, le ministère de la Justice déroule au niveau des régions des consultations citoyennes dans le but d'identifier les défis liés à la question de la bonne gouvernance au niveau local en vue de leur prise en compte dans le Plan national du partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO).

Le partenariat pour un gouvernement ouvert, comme le soulignent les officiels de la mission, est un partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert, à savoir la transparence de l'action publique et son ouverture à des nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile, en s'appuyant notamment sur le numérique et les nouvelles technologies. D'où l'intérêt accordé à la tenue de ces consultations citoyennes, dont l'objectif est d'amener les citoyens à mieux comprendre les enjeux liés au processus d'élaboration du plan d'action national et à exprimer leurs opinions et perceptions sur la situation de la gouvernance au Sénégal, explique-ton...

Durant la rencontre, l'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, Cheikh Ndoye, a fait état des efforts fournis par les pouvoirs publics. Notamment dans les domaines de la bonne gouvernance, l'accès à la justice, la lutte contre la corruption et l'accès à l'information et aux nouvelles technologies de l'information... En se penchant sur l'exercice qui leur était soumis, les acteurs de l'administration et des collectivités territoriales, ainsi que les représentants des organisations de jeunes, des femmes et de la société civile de la région se sont attelés par la suite à dresser une liste de défis en relevant certaines préoccupations.

A côté de l'accroissement de la disponibilité des informations, c'est surtout l'amélioration de l'accès aux nouvelles technologies pour la promotion de la transparence et de la responsabilité qui a le plus marqué les attentes. Dans leurs formulations, les participants n'ont manqué de relever certaines contraintes. Parmi celles-ci, on note le coût élevé de la connexion, la faible couverture du réseau et l'absence d'électricité dans certaines localités notamment dans la zone sylvo pastorale du Ferlo.