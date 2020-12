Sénégal: Restitution du programme de mise à l'echelle du «New Deal» - Développer et libérer le potentiel des jeunes filles

Le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a présidé hier, lundi, l'atelier de restitution du programme de mise à l'échelle du «New Deal», une approche novatrice à haut impact pour développer le potentiel des jeunes filles, à travers le Projet Promotion des Jeunes (PPJ), avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et du Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS).

Il s'agissait de marquer un temps d'arrêt pour faire l'état des lieux de ce pacte communautaire visant à sécuriser, libérer le potentiel des filles et renforcer leur autonomisation. Ce pacte, signé entre les Clubs de jeunes, s'inscrit naturellement dans le cadre de la mise en œuvre des trois objectifs transformateurs de l'UNFPA, à savoir : «zéro décès maternel évitable», «zéro besoin non satisfait en planification familiale», «zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes», à l'horizon 2030.

Néné Fatoumata Tall, saluant le soutien constant et l'accompagnement permanent de UNFPA et du CNLS au département de la Jeunesse, à travers le Projet Promotion des Jeunes (PPJ), a relevé qu'en trois ans, le pacte a produit des résultats très probants à l'échelle nationale. Pas moins de 292 clubs de jeunes filles ont été érigés dans 12 départements du pays, avec 10.525 jeunes filles signataires.

Toujours dans son allocution, madame le ministre a fait savoir que son ministère consacre beaucoup d'efforts à l'encadrement, la protection des adolescentes jeunes contre toutes les formes de violences basées sur le genre : mutilations génitales féminines (MGF), viol, grossesses et mariages précoces, abandons scolaires et complications sanitaires liées aux maternités précoces.

Pour rappel, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relève que, chaque année, plus de 12 millions de filles sont mariées de force, avant l'âge de 18 ans. «Ces filles voient alors leurs droits à l'enfance, à l'éducation compromis de même que leurs perspectives d'avenir et d'épanouissement. Il ressort aussi de plusieurs études et évaluations faites au cours des deux dernières décennies que dans les pays en développement, une fille sur cinq est mariée de force avant l'âge de 18 ans», relève-t-elle.

Concernant les violences faites aux femmes, la ministre indique qu'elles interpellent tous. «Ces violences diverses préjudiciables à l'épanouissement des adolescentes/jeunes, qui en sont victimes, s'imposent comme des défis majeurs qui interpellent toute la communauté nationale et internationale. Et, de la ferme volonté d'y répondre, a été lancée en 2014 l'initiative des «Clubs de jeunes filles» par le Centre Conseils Adolescents (CCA) de Tambacounda, avec l'appui de l'UNFPA».

Pour elle, l'objectif principal visé était de renforcer le leadership des adolescentes et jeunes filles par la lutte contre les grossesses précoces et les mariages d'enfants, la promotion de l'aspect genre, la scolarisation des jeunes filles et leur employabilité. Cette approche, qui s'est révélée novatrice à Tambacounda, a été développée dans la même année par le CCA de Kolda, confronté de façon prégnante aux grossesses précoces, mariages d'enfants et violences basées sur le genre. Et, de l'expérimentation de cette initiative à Kolda, procèdera le concept du «New Deal» ou «Pacte Communautaire».