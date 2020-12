Afrique de l'Ouest: Matar Ba - Pour une candidature unique ouest africaine - « La coopération entre états doit être renforcée au niveau des trois candidatures»

Matar Ba travaille pour une candidature ouest-africaine à la prochaine élection du président de la Caf du 12 mars prochain. Invité sur le plateau de la TFM « Sport à la Une », le ministre des Sports révèle avoir déjà eu un entretien avec son homologue mauritanien en vue d'accompagner le meilleur candidat à la tête de l'instance africaine.

«L'intelligence voudrait que nous qui sommes en Afrique de l'Ouest qu'on l'ait. Que ce soit la Côte d'Ivoire ou la Mauritanie, ce sont des pays frères avec qui nous avons d'excellentes relations. Ce n'est pas une candidature à la Caf qui va nous diviser.

L'essentiel est d'accompagner le meilleur candidat et cela c'est un processus. On attend la validation des candidatures et on verra ensuite le reste. La coopération entre Etats doit être renforcée au niveau des trois candidatures et aller vers l'essentiel », a-t-il déclaré. Le président de la Fédération sénégalaise de football Augustin Senghor ne ferme d'ailleurs pas la porte à cette éventualité et s'est déjà dit ouvert à une candidature unique de l'Afrique de l'Ouest, pour les Elections à la CAF.

Dans cette zone, il est actuellement en concurrence avec le Mauritanien Ahmed Yahya, et l'Ivoirien Jacques Anouma. Matar Ba indique que le rôle de l'Etat est fondamental dans la campagne qui sera menée pour cette élection. «Le candidat Me Augustin Senghor est devant et travaille avec l'Etat. Les fédérations sportives sont autonomes. La campagne ne se mène pas au niveau des chefs d'Etat. Ce n'est pas la première fois que l'on participe à une élection. L'Etat est en train de faire ce qu'il doit faire. Le président de notre fédération est candidat. L'Etat est d'accord et le soutient.

Le président de la République l'a reçu et la diplomatie est actionnée. Maintenant le reste c'est au niveau du président de la fédération sénégalaise de football et de son staff de faire le tour des présidents de Fédérations africaines. Les moyens ne peuvent pas manquer à un président de fédération candidat. Il y a aussi l'Etat qui permet de se déplacer. Nous avons les moyens de notre ambition », indique-t-il, avant d'ajouter : « Maintenant le reste est une question de stratégie. La mobilisation des ministres des Sports, des personnalités sénégalaises qui peuvent influencer positivement et accompagner la candidature, ils le feront. Mais ce lui qui va coacher tout cela, c'est le président Augustin Senghor. Tout doit être coordonné. C'est une équipe sénégalaise qui va travailler en toute intelligence pour accompagner ».