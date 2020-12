Angola: L'opposition vote contre l'OGE 2021

Luanda — Le projet de loi du Budget Général de l'Etat (OGE) 2021a été approuvé, lundi, avec les votes contre de l'Unita et de la Casa-CE.

L'instrument financier pour l'exercice économique de l'année prochaine a été approuvé par des votes favorables du MPLA et du FNLA, tandis que le PRS et le député indépendant Davide Mendes se sont abstenus.

Le projet de loi a été adopté avec 141 voix pour, 48 contre et deux abstentions. Le projet de résolution approuvant l'OGE 2021 a recueilli 141 voix pour, 46 contre et 5 abstentions.

Cet instrument programmatique de l'Etat, qui prévoit des dépenses et des revenus estimés à 14,7 milliards de Kwanzas, a pour référence le prix du baril de pétrole de 39 USD, soit une augmentation de 9,9% par rapport à l'OGE révisé en exécution.

Le secteur social, avec 39,5 pour cent, et le secteur économique, avec 15,5 pour cent, ont été les plus envisagés, la santé représentant 841,5 milliards de Kwanzas (5,6%) et l'éducation pour un billion neuf milliards de Kwanzas (6,83%).

Les deux secteurs représentent environ 12,5% de l'OGE, ce qui prédit un taux d'inflation cumulé de 18,7% et un taux de croissance de 2,1% pour les produits non pétroliers.

Dans son explication de vote, le MPLA a fait valoir que l'OGE2021 assure les ressources possibles pour que le taux de croissance réel des composantes du PIB, exprimé en pourcentages, soit positif.

Selon le député Paulo Pombolo, qui a présenté la déclaration, le budget actuel permettra de diversifier l'économie, de relancer le secteur productif national, d'accueillir la classe ouvrière, de créer et de protéger les emplois, en plus d'assurer un meilleur accès à la santé et à l'éducation.

Pour le MPLA, il s'agit d'un OGE «réaliste et prudent», qui contribuera à ce que les revenus attendus couvrent, en réalité, les dépenses prévues par l'Exécutif.

À leur tour, l'UNITA et la CASA-CE ont estimé, dans leurs explications de vote, que le budget désormais approuvé "continuera à pénaliser les Angolais".

Selon la député Navita Ngolo (UNITA), ce budget de l'Etat n'apporte pas clairement une stratégie politique économique pour promouvoir la croissance réelle du produit intérieur brut, dans le secteur non pétrolier.

Pour le parlementaire, le scénario macro-économique de cet OGE est incertain et dépend de l'optimisme de la croissance économique du prix du pétrole sur le marché international, ayant critiqué le fait que, lors de la discussion et du débat en général, il n'a pas envisagé la réalisation des élections locales dans toutes les municipalités en 2021, et le nouveau registre électoral avant les élections générales et municipales.