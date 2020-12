Sénégal: Rapport de l'ARMP épinglant le ministère de l'environnement - Abdou Karim Sall se lave à grande eau

Suite à la publication des Rapports 2018-2019 de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), l'actuel ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a été désigné par une certaine presse comme étant l'auteur d'un marché d'achat de 294 ânes pour un montant de 13.970.700 FCFA, pour le compte de la Direction des Eaux et Forêts.

Le concerné se lave à grande eau et «incrimine» son prédécesseur à la tête du département de l'Environnement, Mame Thierno Dieng. Selon un communiqué parvenu à la Rédaction, le Rapport de l'Armp concerne les exercices 2018 et 2019 et, à cette période, Abdou Karim Sall n'était pas encore ministre de l'Environnement et du Développement durable. «Il a été nommé le 7 avril 2019 et a pris fonction le 17 du même mois». Or, le marché en question a été attribué le 1er mars 2019, signale le document.

Par ailleurs, dans le communiqué, le ministère de l'Environnement et du Développement durable estime que le dit «marché n'a rien d'irrégulier» puisque passé «conformément aux dispositions du Code des marchés publics».