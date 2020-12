Sénégal: Visite des chantiers de l'autopont de Yoff - Samba Ndiobène Ka liste les réalisations de promovilles à Dakar

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles0) au niveau national, le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a procédé hier, lundi 14 décembre 2020 à une visite des chantiers de la phase 2 du programme à Yoff.

Selon le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, l'objectif du Promovilles est d'améliorer la mobilité urbaine et réduire les coûts et les temps de déplacement, renforcer le système d'assainissement et la sécurité des personnes et des biens par l'éclairage public, et améliorer le cadre de vie des populations urbaines.

Concernant le développement d'infrastructures que Promovilles a engagé globalement, dans la région de Dakar, Samba Ndiobène Ka liste la construction de 50,6 km de voirie assainie, éclairée et aménagée ainsi que la réalisation de 2 stations de pompages, le re-profilage du canal de l'Ouest de Rufisque, l'aménagement de 8 bassins versants, pour renforcer l'assaisonnement des eaux pluviales et contribuer ainsi à la lutte contre les inondations. Ceci pour un coût global de 64,6 milliards de FCFA.

Pour la commune de Yoff, les travaux d'infrastructures sont en cours pour la réalisation de 1,200 km de voirie neuve, éclairée et assainie. Ce programme d'un montant de 1,613 milliard de FCFA est financé par la Banque islamique de développement (BID) et l'Etat du Sénégal. Interpellé sur la lenteur des travaux déplorée par certains, Samba Ndiobène Ka a fait savoir que cela est lié aux défaillances des entreprises parce que, pour lui, toute les dispositions financières ont été prise par l'Etat du Sénégal pour relancer les travaux. Et il a confirmé que toutes les dispositions ont été prises pour l'achèvement des travaux d'ici l'hivernage prochain, pour le bonheur des populations.