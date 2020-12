Sénégal: Réseau mondial des villes apprenantes - Fatick joue sa partition

Le maire de Fatick, Matar Ba, a reçu hier, lundi 14 décembre, une délégation dirigée par le maire adjoint de la ville de Mantes-la-Jolie dans le cadre du Réseau mondial des villes apprenantes de l'Unesco que la ville de Fatick a rejoint au mois de septembre dernier en même temps que Guédiawaye.

« Aujourd'hui, la carte la plus sûre pour le développement économique de nos localités, à part le travail qui est fait sur place, c'est la coopération. Si Fatick a la chance d'intégrer ce réseau, c'est extrêmement important pour nos jeunes, pour les populations », a fait savoir Matar Ba.

La délégation devra effectuer une visite aujourd'hui à Fatick. « L'échange permettra de renforcer nos capacités mais vous savez que toute coopération, c'est du donner et du recevoir. Nous allons veiller à ce que le dispositif qui sera mis en place puisse répondre aux attentes des populations de Fatick et du réseau parce quand on intègre un réseau aussi, il faut fonctionner selon ses termes », a souligné le maire de Fatick. Quant au maire adjoint de la ville de Mantes-la-Jolie, il a magnifié l'intégration de Fatick. « Aujourd'hui, nous avons 64 pays et je suis heureux que le Sénégal fasse partie de ces pays-là, c'est un engagement qu'on a pris l'année dernière lors de la dernière conférence du réseau », a dit Mamadou Talla Daff.

Pour rappel, le Réseau Mondial Unesco des villes apprenantes est né en 2013, à Pékin, lors de la tenue de la première conférence internationale sur les villes apprenantes, organisée par l'Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie. Une « ville apprenante » est une ville qui mobilise toutes ses forces vives pour assurer à ses citoyens un apprentissage de qualité tout au long de la vie, de l'éducation de base à l'enseignement supérieur, sans oublier l'éducation informelle.

Fatick et Guédiawaye ont intégré le réseau pour avoir « été reconnues comme des exemples remarquables de la manière dont l'apprentissage tout au long de la vie peut devenir une réalité au niveau local » portant à 230 le nombre de villes adhérant au réseau. « Etant les premières villes du Sénégal à faire partie du réseau mondial, elles ont apporté la preuve que des politiques et des pratiques efficaces d'apprentissage tout au long de la vie peuvent soutenir le développement de villes inclusives, sûres, résilientes et durables et contribuer à l'Agenda 2030 ».