Soudan: L'Arabie Saoudite salue la levée du Soudan de la liste des États sponsors de terrorisme

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères du Gouvernement du Royaume de l'Arabie Saoudite a accueilli la décision de l'Administration Américaine de lever officiellement le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le Ministère des AE Saoudien a déclaré que la levée du nom du Soudan de la liste du terrorisme est considéré comme tournant important dans l'histoire du Soudan et une base pour sa stabilité, la relance de son économie et le bien-être de son peuple, ainsi que le retour du Soudan à sa position juste dans son cadre Arabe, régional et international.

Le communiqué a salué les efforts des États-Unis à cet égard, appelant les pays alliés et amis et les institutions financières internationales à répondre d'urgence aux besoins du Soudan et à entamer le processus d'annuler les dettes du Soudan.

Le Royaume d'Arabie Saoudite a réaffirmé la continuation de ses efforts pour fournir tout le soutien possible qui garantisse la sécurité et le développement du Soudan.