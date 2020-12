Algérie: Le laboratoire de dépistage pour pérenniser l'opération de lutte contre le dopage

Alger — La réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage intervient dans l'optique d'une action pérenne de l'Etat algérien dans la lutte contre le dopage, même si son champ de compétences est limité à l'analyse des échantillons et au dépistage des substances et méthodes interdites dans le domaine du sport.

Dénommé laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) et placé sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), en application du décret exécutif 20-346 du 22 novembre 2020 publié dans le Journal officiel N.72, le LNDD est un "établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière".

Et afin de maximiser la lutte contre le dopage sportif, le laboratoire "effectue des analyses conformes aux plus hauts standards scientifiques et élabore des méthodes permettant la détection et l'identification d'agents dopants de plus en plus sophistiqués".

L'enjeu de l'analyse résidera, toujours, dans la capacité du laboratoire à véritablement identifier les substances dopantes présentes dans l'échantillon. "Il s'agit d'un défi pour le LNDD, à la fois en termes de substances à rechercher, de méthodes de détection à utiliser, de qualité de la mesure à assurer, ou encore de nouveaux produits à identifier", relève-t-on de même source.

Sur le plan administratif, l'autonomie de fonctionnement du laboratoire peut lui assurer l'impartialité nécessaire à la préservation de sa crédibilité et au respect des standards techniques internationaux, édictés par l'Agence mondiale antidopage (AMA), mais aussi lui permettre de créer des annexes, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Avec son statut d'établissement public à caractère administratif, le LNDD sera administré par un Conseil d'administration, dirigé par un directeur général qui en assure le secrétariat, et aussi doté d'un Conseil technique.

"Comme il peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications", précise le texte.

Le conseil d'administration délibère dans toutes les questions susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du laboratoire et de favoriser la réalisation de ses missions.

Par contre, les missions du conseil technique du laboratoire, qui est un organisme consultatif, sont définies dans l'émission d'avis, de propositions et de recommandations sur toutes questions de nature scientifique et technique en rapport avec les missions du laboratoire.

Il a aussi pour tâche d'évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche et de contribuer au développement des méthodes d'analyses et de dépistage du dopage.