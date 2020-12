Algérie: Zeghmati procède à l'inauguration de l'Ecole supérieure de la magistrature (ESM) à Koléa

Tipasa — Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a procédé, mardi, à l'inauguration de l'Ecole supérieure de la magistrature (ESM) à Koléa, dans la wilaya de Tipasa, en présence du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, et du premier président et du procureur général près la Cour suprême, respectivement Abderachid Tebbi et Abderrahmane Madjid.

Le directeur de la justice militaire auprès du ministère de la Défense nationale, la présidente du Conseil d'Etat et le commissaire d'Etat auprès du Conseil d'Etat, étaient également présents à cette cérémonie d'inauguration, aux côtés de députés, des présidents des cours d'Alger, Blida, et Tipasa, et des présidents des syndicats des professionnels du secteur de la justice.

Ce siège de l'ESM est doté d'une capacité d'accueil de 1000 places pédagogiques. 116 étudiants se sont inscrits, cette année, pour y suivre une formation de base.

La formation des étudiants en magistrature s'étale sur quatre années, dont deux ans de stage pratique (sur le terrain) en alternance avec une formation théorique et appliquée.

Réalisée dans un style architectural moderne, en conformité avec les normes de qualité en vigueur, l'ESM s'étend sur une superficie de 120.000 M2.