Algérie: Oran - Numérisation de la gestion du théâtre régional "Abdelkader Alloula" début 2021

ORAN L'opération de numérisation de la gestion du théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran, lancée après l'arrêt de l'activité culturelle en raison de la pandémie du coronavirus, devra s'achever début 2021, a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel.

La numérisation de la gestion du théâtre régional d'Oran et sa modernisation connaît un taux d'avancement de plus de 60% et sera ainsi achevée début 2021, a indiqué Mourad Senouci à l'APS.

L'opération a concerné trois services, à savoir les services de comptabilité, des documents et de la programmation et sera élargie aux services des moyens généraux et du personnel, a-t-il fait savoir.

"Le théâtre est prêt pour proposer les réservations à distance pour voir des spectacles lors de la reprise des activités culturelles", a-t-il déclaré.

Cette opération entre dans le cadre des orientations du théâtre régional concernant la modernisation et l'utilisation des technologies modernes, selon le même responsable qui a encore souligné "nous avons saisi l'occasion de l'arrêt des activités avec le public en raison de la pandémie du Covid-19, pour numériser l'administration du théâtre. Une opération qui sera prête vers la fin janvier 2021 pour une meilleure qualité des prestations".

Dans ce cadre, le théâtre régional a entrepris la préparation, avec l'aide de spécialistes, d'un guide spécial des procédures administratives et des ressources humaines, qui sera prêt vers la mi-février prochain, ainsi que le lancement d'une opération de diagnostic de la situation de l'édifice et faire des propositions nécessaires au ministère de la Culture et des Arts en cas de carences pour leur prise en charge, selon la même source.