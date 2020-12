Maroc: L'implémentation de la FPMT dans le secteur digital marocain au centre d'une table ronde

Casablanca — Les participants à une table ronde, tenue par le projet Tamheen, déployé par l'agence de coopération internationale allemande (GIZ) et financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement allemand (BMZ), ont mis l'accent sur l'implémentation de la formation professionnelle en milieu du travail (FPMT) dans le secteur digital marocain et l'implication du secteur privée en vue d'assurer son succès.

Tenue sous le thème "un personnel formé et engagé dans les métiers du digital et de l'informatique" en partenariat avec la Chambre de Commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS- RSK) et l'Agence de développement du digital (ADD), cette rencontre fait partie la mission "d'appui à la mise en œuvre de la formation professionnelle en milieu du travail au Maroc" du projet Tamheen, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cet événement a été l'occasion pour souligner que la mise à niveau de l'offre de formation professionnelle, la diversification et valorisation des métiers et la modernisation des méthodes pédagogiques s'inscrivent dans le cadre des Hautes Orientations Royales et figurent par conséquent parmi les chantiers prioritaires des CCIS et de l'ADD, fait savoir la même source, ajoutant que la vision et la mission du projet Tamheen et ses partenaires sont en parfaite adéquation avec cette feuille de route nationale qui vise à animer et coordonner l'effort national de formation, notamment dans le domaine du digital.

Les participants ont, ainsi, insisté sur l'importance de la mise en place d'un système de formation en adéquation avec les besoins du marché du travail et de l'implication des acteurs du tissu économique dans l'ensemble de l'écosystème de formation.

"Il est plus que jamais important de promouvoir la formation professionnelle en milieu du travail afin de contribuer à l'amélioration de la compétitivité et au développement des entreprises", a dit Abdelfettah Habbou, directeur du Centre de perfectionnement technique Maroco-Allemand et coordinateur régional en charge de la formation professionnelle au sein de la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra, représentant Abdellah Abbad, Président de ladite Chambre.

Pour sa part, Salma Karim, Chef du Département Capital humain et innovation au sein de l'ADD, qui représentait le DG de l'Agence Mohammed Drissi Melyani, a relevé l'importance d'être à l'écoute des entreprises afin de pouvoir analyser les besoins du marché et mener une réflexion commune dans le but de co-construire, sur la base des besoins collectés, des cursus adaptés de formation en mode FPMT.

De même, Cornelia Batchi, conseillère technique principale du projet Tamheen (GIZ) a affirmé que "l'implication du secteur privé est indispensable pour développer des ingénieries de formation adaptées, faire des plaidoyers solides et avancer ensemble vers un personnel qualifié qui permettra une meilleure compétitivité des entreprises du secteur à l'échelle aussi bien nationale qu'internationale".

Les thématiques abordées lors de cette table ronde ont porté sur le contexte, les avantages et bénéfices de la FPMT, l'ingénierie de formation de deux filières IT pilotes (Développeur Full Stack et Administrateur Système et Réseaux) lancées au Maroc (à Kénitra, Rabat, Casablanca et Tanger) depuis septembre, et enfin sur les objectifs et le rôle d'un comité du secteur privé de la FPMT, visant à mieux impliquer les entreprises sur ces sujets d'employabilité, de formation et d'insertion professionnelle (dans un premier temps, dans les métiers des TIC).

Elle a été animée par des échanges riches et constructifs avec l'ensemble des participants et des intervenants, notamment sur l'adéquation des formations avec les besoins des recruteurs, la formation des formateurs et tuteurs qui encadrent les stagiaires en entreprises afin de les préparer au mieux, et le soutien et accompagnement fourni par les CCIS, les associations professionnelles et le projet aux entreprises qui veulent s'impliquer dans la FPMT.

Les participants ont montré un réel intérêt et enthousiasme pour le sujet traité. Si bien que Narjiss Loubaris, directrice de la Fédération des Chambres marocaines de Commerce, d'industrie et de services (FCMCIS) a formulé le souhait de déployer de telles initiatives dans les autres régions du Maroc, tout en saluant l'ambition du projet.

Ce pilote de formation professionnelle en milieu du travail au Maroc est le fruit d'un partenariat entre l'Agence GIZ, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son département de le Formation Professionnelle (DFP), l'Office de la Formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Cette rencontre a vu la participation d'une vingtaine d'entreprises, de l'ADD, des associations et fédérations professionnelles du secteur des TIC, notamment la Fédération marocaine des Technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring (APEBI) et l'association marocaine des Sociétés technologiques (ASTEC), de la CGEM, du GIMAS/Aerospace Moroccan Cluster, de la fédération des CCIS et d'organismes de formation (CPT Kénitra, OFPPT Hay Riad - Rabat, Webforce3).