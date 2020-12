Maroc: Le 1er Joumada I de l'an 1442 de l'Hégire correspondra au mercredi 16 décembre

Rabat — Le 1er Joumada I de l'an 1442 de l'Hégire correspondra au mercredi 16 décembre 2020, annonce mardi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire annonçant le début du mois de Joumada I après la prière d'Al Maghrib du mardi 29 Rabia II 1442 de l'Hégire, correspondant au 15 décembre 2020, notant que de ce fait le 1er Joumada I de l'an 1442 correspond au mercredi 16 décembre 2020.

"Puisse Dieu, en ce mois béni, combler Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, protecteur de la Nation et de la religion, que Dieu L'assiste, de Sa bénédiction, de Ses faveurs et de Ses bienfaits, et de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la grandeur et la gloire, pour Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale dans le bonheur et les bienfaits, et pour le peuple marocain et l'ensemble de la Oumma islamique dans le progrès, la prospérité, la paix et la quiétude", conclut le ministère.