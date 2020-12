Algérie: Saison universitaire - Toutes les dispositions prises pour un bon démarrage

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a indiqué mardi à Alger que toutes les dispositions avaient été prises pour un bon démarrage de la saison universitaire 2020-2021, et ce à travers l'élaboration d'un protocole sanitaire strict, l'adoption d'un système de groupes et la réduction du volume horaire pour les deux semestres.

Pour ce qui est de la possibilité de révision des lois législatives et organisationnelles régissant le secteur, le ministre a fait état de l'élaboration en cours de textes de loi, en concertation avec toutes les composantes de la corporation universitaire.

Plus précis, il citera "le statut-type de l'université, le décret relatif à l'habilitation universitaire, le décret relatif au système LMD (Licence-Master-Doctorat), et l'avant-projet de la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, présenté fin novembre dernier à la famille universitaire pour débat et enrichissement".

Il s'agit aussi du décret exécutif relatif aux programmes nationaux de recherche sur la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, a ajouté le ministre.

A cet effet, il a été procédé à "l'enrichissement de la Charte d'éthique et de déontologie universitaire et à l'installation du Conseil national avec sa nouvelle composante qui s'attellera, à travers ses activités, au renforcement de la moralisation de la vie universitaire dans le cadre de la consolidation des valeurs éthiques et des normes scientifiques, a-t-il rappelé.

Le ministre a insisté, par ailleurs, sur l'importance de l'enseignement dans cette conjoncture sanitaire, et ce à travers le système de groupes afin d'éviter toute forme d'encombrement au niveau des structures pédagogiques et de services et à l'intérieur de l'université.

Pour M. Benziane, ce protocole sanitaire "associe également l'enseignement en présentiel et à distance et ce conformément à trois scénarios. Chaque université est libre de choisir le scénario adapté à ses spécificités et à la situation pandémique prévalant dans sa région.

Il s'agit également d'adapter les offres de formation aux besoins de développement et de l'aménagement du territoire d'une part, et aux évolutions scientifiques, technologiques et professionnels que connaît le monde d'autre part.

Il est question aussi d'ajuster la relation avec l'environnement socioéconomique à travers la création d'un mécanisme de coordination intersectoriel et la redynamisation de la communication Université-Entreprise.

Et d'affirmer que "le renforcement de l'employabilité des nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur exige la mise en place de mécanismes opérationnels permettant la préparation des thèses de doctorat en milieu économique".

M .Benziane a rappelé, dans ce sens, l'installation d'une commission mixte avec la Confédération nationale du patronat algérien pour la concrétisation de cette démarche.

L'objectif étant, poursuit le ministre, d'aboutir à la mise en place d'un statut particulier pour les titulaires de doctorat afin de renforcer leur employabilité et, partant, leur insertion professionnelle.

S'agissant du doctorat et du master pour tous comme annoncé par le Président de la République, le ministre a fait savoir que le taux d'admission au master atteignait souvent 80% des licenciés en sus de l'ouverture de formation en master à distance au niveau de certaines universités algériennes.

Quant au doctorat, les titulaire du master peut participer aux concours organisés à cet effet en fonction des postes de formation ouverts dans chaque établissement universitaire.

Evoquant les problèmes dont pâtissent les œuvres universitaires, le même responsable a rappelé le dernier appel du Président de la République à l'impératif de procéder à une réforme profonde des œuvres universitaires, ajoutant que son secteur "adoptera dans l'examen de cet important dossier une approche participative". Une commission regroupant des représentants de toutes les parties concernées sera mise en place afin de cristalliser une vision claire à cet égard, a-t-il annoncé.

"Aussi, un groupe de réflexion sera constitué dont le rapport final sera transmis aux hautes autorités", révèle le ministre qui a indiqué que son secteur œuvrera lors de cette phase au développement de la gestion pour promouvoir les prestations offertes aux étudiants en attendant la réforme profonde des œuvres universitaires" .