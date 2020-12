Algérie: Le Président Tebboune félicite le président Biden et affirme sa volonté de raffermir les liens bilatéraux

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé mardi un message de félicitations au président américain élu, Joseph Robinette Biden dans lequel il lui a affirmé sa disposition à œuvrer de concert avec lui pour "raffermir les liens bilatéraux" et "relever les défis" auxquels font face les deux pays dans le cadre du dialogue stratégique.

"A l'occasion de votre élection en tant que 46e président des Etats-Unis d'Amérique, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de succès dans votre noble mission qui coïncide avec une conjoncture difficile pour le peuple américain et pour l'humanité tout entière", a écrit le Président Tebboune dans son message de félicitations.

"Je voudrais saisir cette opportunité pour louer les relations historiques liant nos deux pays et fondés sur l'amitié, le respect et le soutien mutuel. De même que je souhaiterais vous affirmer notre détermination et notre disposition à œuvrer de concert avec vous à raffermir les liens bilatéraux et relever les défis auxquels nous faisons face aux plans régional et international dans le cadre du dialogue stratégique entre nos deux pays.

"Tout en vous réitérant mes sincères félicitations, daignez agréer, monsieur le Président élu, l'expression de mes salutations les plus distinguées", a conclu le Président Tebboune.