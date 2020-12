Algérie: Transition énergétique - Chitour évoque avec l'ambassadrice danoise la coopération bilatérale

Alge — Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a reçu mardi à Alger, l'ambassadrice du Royaume du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, avec qui il a discuté de la coopération bilatérale dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette audience, il a été "mis en exergue les perspectives de coopération avec le partenaire danois afin d'accélérer la voie vers la transition énergétique, le grand déploiement des énergies renouvelables et les mesures d'efficacité énergétique", note la même source.

Le ministre a présenté les activités et objectifs de son secteur, à savoir accélérer la voie vers la transition énergétique qui permettra à l'Algérie de se libérer progressivement de la dépendance à la production d'énergie électrique à partir du gaz, et de créer une dynamique pour l'émergence d'une énergie verte et durable qui dépend de la valorisation de ressources infinies pour diversifier les sources d'énergie, tout en assurant, parallèlement, la création d'emplois et de richesses.

Pour sa part, l'ambassadrice danoise s'est félicitée de la création du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, ce qui permettra de "collaborer plus étroitement" sur des sujets d'intérêts communs.

Elle a aussi marqué sa disponibilité à développer une coopération "plus approfondie" entre les deux pays dans ces domaines.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à cette coopération et leur engagement pour le renforcement et le développement, à travers un partenariat mutuellement bénéfique et se sont engagées à fournir plus d'efforts dans cette coopération bilatérale, conclut le communiqué.