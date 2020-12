Ile Maurice: Marchés de Noël - Ces petits centres de bonnes affaires en pleine ascension

Bazars, marchés, villages... Ils reproduisent la magie de Noël et surtout des bonnes affaires. Loin de la foule et des longues files des centres commerciaux, ces petites foires aux bonnes affaires se popularisent pour les fêtes de fin d'année. Comment sont-elles organisées ? Combien ça coûte ? Un peu de fraîcheur et de légèreté pour sortir la tête des crimes et autres scandales...

«Définitivement, les marchés de Noël se popularisent de plus en plus à Maurice à voir le nombre d'exposants et de passages. Pour le prochain marché de Noël, nous prévoyons entre 400 et 500 passages», indique Vincent Duval Latreille, secrétaire de l'Union Solidarité des Morcellements d'Albion. Le 19 décembre, l'association, qui compte une dizaine d'années d'existence, réunira des entrepreneurs d'Albion, entre autres régions, de 16 à 22 heures pour ce marché de Noël.

Eviter les embouteillages

«Cela fait cinq ans que nous organisons cet événement sur l'espace vert du morcellement Terres d'Albion. Ce n'est pas beaucoup utilisé par les habitants. Au lieu que les gens aient à arpenter les magasins, à braver des problèmes de stationnement et de congestion routière entre autres, on peut faire un petit shopping à côté de chez soi», déclare Vincent Duval Latreille.

Un type d'événement qui gagne en popularité. Sur la cinquantaine de demandes, une quarantaine d'exposants pourront y participer tandis que les visiteurs y auront accès gratuitement. Des animations festives sont également au menu. Comment ces marchés s'organisent-ils ? «Avant, on prenait Rs 500 comme frais d'organisation. Cette année, le coût est passé à Rs 1 000 car nous organisons un événement plus classe avec des marquises professionnelles pour chaque exposant. Ce sera un standard européen avec une harmonisation des stands», confie-t-il. Neuf prestataires seront dédiés à la restauration avec des spécialités comme la paella, entre autres, tandis que d'autres opérateurs proposeront des décorations de Noël, accessoires, vêtements, bijoux, luminaires de jardin d'Égypte, des produits recyclables, entre autres.

Noël autrement

De son côté, Stéphanie Poupard, directrice des Écuries de Mon Rocher, à Beau-Plan, affiche complet pour son Village de Noël du 20 décembre, de 16 heures à 21 h 30. En effet, tous les billets pour l'événement, qui coûtent Rs 350 par adulte et Rs 200 par enfant, sont déjà épuisés. Selon elle, environ 300 billets ont été offerts aux associations pour enfants. Incluant les invités, le taux de participation devrait être de 2 000 personnes par jour, ajoute-t-elle. L'engouement était tel qu'une autre édition devra être organisée le vendredi 18 décembre.

«C'est une première à Maurice. Au-delà du marché, nous voulions faire revivre la féerie de Noël. En sus de l'espace de vente, une panoplie d'activités est prévue», affirme Stéphanie Poupard. Ainsi, des automates, une forêt enchantée, un village miniature, entre autres, ont été aménagés. De même, des spectacles se tiennent à intervalle de 45 minutes avec de la magie, un clown, un échassier, des chorales de Noël, entre autres. «C'est une grosse logistique. On a fait venir les automates de France. Et avec le Covid-19, ce n'était pas évident. On y travaille depuis trois mois. Comme les gens ne peuvent pas aller à l'étranger pour voyager, ils pourront le faire autrement», confie-t-elle.

En termes de marchés, des chalets en bois abriteront une vingtaine de stands dont huit dédiés à la restauration et une vingtaine aux achats. «Il y a vraiment une bonne variété de produits dont des produits bio, des décorations, des objets personnalisés, des gâteaux de Noël, des cadeaux pour enfants, entre autres. Des représentants des Talents Féminins, une association, seront également sur place avec des articles en crochet, des assiettes en bambou et palmiste recyclé, etc.», précise Stéphanie Poupard.

Bazar de Noël au Stade Philippe Rivalland

La paroisse de Beau-Bassin n'est pas en reste. Le dimanche 20 décembre, elle organise un bazar de Noël au Stade Philippe Rivalland de 8 à 17 heures, indique Astrid Ohis-Mungroo, volontaire pour ce projet. L'événement fait suite au succès d'un Bazar solidaire organisé le 25 octobre. «C'est un événement ouvert aux exposants de Beau-Bassin-Rose-Hill mais aussi de Flacq, St-Pierre, Eau-Coulée, Grande-Rivière, etc. À ce jour, on compte 62 exposants mais on devrait atteindre les 70», déclare-t-elle. Quels sont les règlements ? Selon notre interlocutrice, les exposants doivent simplement emmener leur table et aucun frais de location n'est prélevé. Les recettes des ventes reviennent directement aux prestataires.

Le but est d'aider ces exposants qui ont perdu leur emploi ou se retrouvent en difficulté avec le Covid-19. Des objets en bois, des gâteaux, des aliments, des plantes ainsi qu'un vide-grenier sont prévus. «Ces personnes sont en train de se réinventer. Elles commencent à se lancer. Ces types de bazar sont très prisés dans chaque coin de l'île. Tout le monde essaie de mettre la main à la pâte et d'être solidaire», poursuit-elle.

Nouvelle édition du Car Boot Sale

Pour sa part, Louisiane Béchard, fondatrice du Car Boot Sale, prévoit une nouvelle édition sur l'aire de stationnement du Garden Village à Curepipe ce dimanche 20 décembre de 8 heures à 12 h 30. Le principe, explique-t-elle, est que chaque exposant s'inscrive auprès d'elle à l'avance pour réserver une place de stationnement. «L'exposant peut vendre directement du coffre de sa voiture ou d'une des tables qui occuperont la superficie du stationnement. C'est un marché pour des objets anciens et en bon état de fonctionnement», soutient-elle. En général, on y trouve vêtements, chaussures, vaisselle, décorations, électroménager, etc. Des frais de Rs 350 sont payables à l'avance pour être un des prestataires qui empochent l'intégralité des revenus.

Ce type de vente se fait au début de chaque mois, indique Louisiane Béchard, qui a vécu en Afrique du Sud pendant plusieurs années. «Je crois que Maurice commence à développer ce genre de marchés. En Afrique du Sud, cette pratique existe depuis longtemps. C'est bien que cela prenne de l'ampleur à Maurice», affirme-t-elle. Ce marché qui peut accommoder 38 exposants, compte encore quelques disponibilités à ce stade. Certes, selon nos interlocuteurs, il s'agit d'une aubaine pour faire des emplettes de fêtes, une alternative aux grands centres d'achats bondés.

La poste : Le Père Noël attend les lettres des enfants jusqu'au 21 décembre

Comme chaque année en cette période, la poste est très active. Sans compter qu'elle est assaillie de lettres adressées au Père Noël. Des plus petits aux plus grands, il a promis de répondre à tous les courriers. Et en priorité, à ceux qui ont été sages.

Oublions le Covid-19 l'espace de quelques minutes, le temps de se laisser prendre par l'ambiance de Noël, qui pointe déjà le bout de son nez. La poste pense à vous. En effet, elle met ses services à la disposition de parents et enfants qui souhaiteraient transmettre des courriers au vieux barbu habitant le Pôle Nord. Depuis que la poste a lancé le coup d'envoi, les lettres arrivent par centaines. Jayraj Ittoo, Business Development and Marketing Manager à la poste, nous explique que ces lettres regorgent de souhaits et de vœux inoubliables pour certains. «Une dame de 70 ans nous a écrit. Expliquant que c'était une chose qu'elle souhaitait faire depuis longtemps. Parmi les nombreuses lettres, un enfant a demandé au Père Noël la chance de pouvoir célébrer cette fête en compagnie de son père et de sa mère qui sont divorcés.»

Il faut savoir que cette initiative a été lancée en 2008 par la Mauritius Post. «Nous avons demandé aux enfants d'écrire au Père Noël, et d'inscrire leur adresse sur l'enveloppe. Nous allons nous assurer que chaque personne obtienne une réponse. Peut-être que pour certains enfants, ce sera la toute première fois qu'ils recevront une lettre de leur vie.» L'objectif est de permettre aux enfants de s'exprimer, mais aussi de créer la magie de Noël.

Au niveau de la poste, une sélection des plus jolies lettres adressées au Père Noël sera dévoilée. Les dix petits chanceux recevront un beau cadeau, le 23 décembre prochain à Trianon. «De 11 heures à 13 heures, nous accueillerons quelque 150 enfants. Tous recevront un présent, mais ceux étant à l'origine des dix plus jolies lettres seront récompensés par un prix spécial.» Cette année, pour célébrer cette journée, la poste compte inviter les enfants de l'association Lizie dan la main. «Nous avons déjà réceptionné leurs lettres en braille destinées au Père Noël.» À vous les enfants, vous avez jusqu'au 21 décembre pour adresser vos lettres au Père Noël à l'adresse sui- vante : Père Noël, 1 Chemin des Nuages, P.O Box 250, Pôle Nord 11338.