Gabon: EVEC/LBV - Assainissement du quartier « Nouvelle Cité »

Dans le cadre de la reprise de ses activités, l'association « Eveil Citoyen » (EVEC) a organisé, ce samedi 12 décembre 2020, une journée de nettoyage au quartier dit « Nouvelle cité » de Nzeng-Ayong.

Il était question pour les membres de ladite association d'assainir, une fois de trop, plusieurs zones presqu'inaccessibles des quartiers du sixième arrondissement de Libreville. Cet élan, salué par les indigènes du secteur, s'inscrirait dans le cadre de la reprise de leurs activités par la célébration d'une « journée citoyenne en différée » tel que prôné par les autorités gabonaises.

En pleine curage de caniveaux et déblayage d'une voie routière "en péril", les membres de l'association « Eveil Citoyen » (EVEC) n'ont pas sollicité un parrainage pour assainir l'environnement de leur arrondissement. Ils étaient très nombreux, au lieudit « Nouvelle Cité », à donner de leur temps pour nettoyer ce quartier en zone urbaine. Armés de machettes, pèles, râteaux et brouettes, les membres du bureau directoire et l'ensemble des adhérents de l'association « Eveil Citoyen » ont unis leurs forces afin de faire rayonner ce quartier de Nzeng-Ayong. « Nous sommes d'abord tous ressortissants et natifs du sixième arrondissement... et avons choisi, cette fois-ci, d'œuvrer dans le site de Nzeng-Ayong 4 (nouvelle cité) parce qu'il y a une grande école publique dont la voie qui mène vers celle-ci était complètement bouchée avec la verdure et les déchets qui ont pris tout le contrôle sur cette route », indique Michel Ngomo Ndong, le Président de l'association EVEC.

Sans rester en marge des activités d'assainissement du cadre de vie, l'œuvre des natifs du sixième arrondissement a permis de desceller les dangers qu'encouraient les populations avoisinantes de la zone qui a été dégagée. « En désherbant cette voie, nous avons tué un varan. Ce qui prouve à suffisance qu'il a présence des reptiles dans cette zone beaucoup fréquentée par les apprenants », raconte un membre exécutif.

Sous les regards encourageants des patriarches, les membres de l'EVEC, tous ressortissants de Nzeng-Ayong, ont mesuré la grandeur et la valeur de leur mobilisation. Des encouragements venus des habitants environnants leur sont parvenus « bottes dans boues ». « Depuis 1986 que nous vivons dans cette cité, nous n'avons jamais vu une action de ce genre. C'est vraiment une action louable, et je remercie ces jeunes amoureux de leur arrondissement. Ils ont tous mes encouragements, continuez ainsi », lâche une dame depuis son véhicule.

Tout le monde s'est donc mobilisé, jeunes et femmes, pour donner plus d'éclat à cette zone populaire de Nzeng-Ayong. Une œuvre de haute portée sociale qui doit susciter l'implication de tous afin de rendre la ville et le pays plus rayonnant. Pour rappel, l'Eveil Citoyen (EVEC) est une association apolitique, créée depuis quelques années par des jeunes ressortissants du sixième arrondissement, d'où leurs actions tournent autour de celui-ci