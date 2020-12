Angola: La Force Aérienne Nationale reçoit des nouveaux avions K8-W

Catumbela (Angola) — L'armée de l'air nationale (FAN) a officiellement reçu lundi, le deuxième lot de six avions d'instruction militaire de type K8-W, acquis à la Chine par l'État angolais, a appris l'ANGOP, à la base de Catumbela.

Ces appareils visent à renforcer la formation des pilotes et les capacités de transport aérien de cette branche des Forces armées angolaises (FAA).

L'équipement fait partie d'une commande du ministère de la Défense nationale, via Simportex EP, à l'entreprise chinoise de technologie aéronautique CATIC, dont l'investissement est inconnu, sachant seulement que les six premiers avions de ce nouveau modèle sont arrivés dans le pays en janvier de cette année, ayant déjà effectué 1 265 vols, dont la plupart étaient d'instruction, pour un total de 1 770 heures.

La technologie

Le K8-W mesure 11, 60 mètres de long, 9, 63 ailes d'envergure de l'aile et 4, 21 mètres de haut. Le nouveau modèle de la FAN peut transporter une variété d'armes, telles que deux bombes à fragmentation aériennes, quatre bombes d'entraînement aérien, deux missiles air-air, un canon de 23 mm de calibre 23-2G et même des roquettes pour l'entraînement et le combat.

Avec deux sièges injectables de type TY-7A, pour les deux membres d'équipage, l'avion a également l'autonomie pour parcourir une distance de 1900 kilomètres, atteignant une vitesse maximale de 800 km / h.

Le moteur ai-25 de type TLK-16 856 N et la technologie de pointe du système de commande de vol permettent au K8-W plus de précision dans les manœuvres pendant l'entraînement ou le combat aérien.

La cérémonie de livraison des avions a eu lieu à l'unité du régiment de chasseurs-bombardiers aériens (RACB) de Catumbela et a coïncidé avec la clôture du cours de six pilotes instructeurs angolais de l'avion concerné, formés par des spécialistes chinois du CATIC.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre de la Défense nationale et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a déclaré qu'il s'agissait d'un «investissement énorme» et justifié par la nécessité de renforcer le système de sécurité et de défense du pays.

João Ernesto dos Santos considère la livraison de ces avions d'une importance stratégique, car, comme il l'a dit, elle correspond aux aspirations de l'État angolais et, en particulier, à l'amélioration et au rééquipement des FAA et de l'armée de l'air nationale, en particulier, compte tenu des défis actuels et futurs.