Maroc: L'ouverture du Consulat de Bahreïn à Laâyoune renforcera les relations de coopération et de fraternité entre les deux Royaumes (Site émirati)

Abu Dhabi — L'ouverture du Consulat général de Bahreïn dans la ville marocaine de Laâyoune vient renforcer les relations profondes et solides de coopération et de fraternité existant entre les deux Royaumes, indique le site d'informations Emirati «Al-ain.com».

En ouvrant son Consulat à Laâyoune, dans les provinces du sud du Royaume du Maroc, le Bahreïn consacre des décennies de relations fraternelles profondes et solides basées sur le respect mutuel et caractérisées par des points de vue convergents sur de nombreuses questions internationales, souligne le portail dans un article intitulé "Le consulat de Bahreïn à Laâyoune, au Maroc: Consolider la coopération et la fraternité".

Il rappelle, à cet égard, que le Royaume de Bahreïn soutient le Maroc dans le parachèvement de son intégrité territoriale et insiste sur la marocanité du Sahara, comme il appuie l'Initiative marocaine d'autonomie et les efforts visant à trouver une solution politique à la question du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc.

Suite aux événements survenus, en novembre dernier, au passage d'El Guerguarat, poursuit le site d'informations en ligne, le Royaume de Bahreïn, par le biais de Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa, a soutenu les mesures décidées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans cette zone située dans le Sahara marocain.

Ces mesures "ont débouché sur une intervention décisive et efficace du Maroc pour préserver la sécurité et la stabilité dans cette partie du territoire marocain et assurer une circulation normale et sûre des personnes et des marchandises entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie", écrit le média.

Il fait observer, en outre, que "le Royaume du Maroc a toujours exprimé, de son côté, sa solidarité et son soutien au Bahreïn pour faire face à l'ingérence flagrante de l'Iran dans ses affaires intérieures qui porte atteinte à la souveraineté du pays".