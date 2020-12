Cameroun: On travaille à la réouverture de la frontière

Le gouverneur de la région du Sud a tenu avec son homologue de la province de Kye-Ntem une séance de travail, à Ebolowa, mardi dernier

Le gouverneur Félix Nguélé Nguélé a reçu, le 27 novembre 2018, dans son cabinet, une délégation équato-guinéenne, venue de la province frontalière du Kye-Ntem. Cette délégation des responsables de ce pays frère et ami était conduite par Justo Javier Ndong Ongono, gouverneur de la province équato-guinéenne de Kyé-Ntem. Les échanges entre les deux délégations ont portés essentiellement sur les conditions de la réouverture des frontières entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, fermée depuis plus d'un an déjà.

Il s'est agi, pour les deux parties, de mettre sur pied des nouvelles conditions plus saines d'une coopération bien huilée, entre les deux pays. Selon Félix Nguélé Nguélé, qui parle du point de vue des Equato-guinéens, ceux-ci ont fait part, au cours des travaux, de leur volonté ferme de rouvrir les frontières, cette fois-ci, pas de manière épisodique, mais de façon permanente. Toutefois, ils ont posé certaines conditions préalables. Il s'agit de : la fermeture totale des pistes clandestines, que les différents opérateurs économiques utilisent les couloirs normaux et légaux d'échanges et de transport de soumettre leurs marchandises au contrôle bienveillant des autorités en charge des flux migratoires et de marchandises. C'est suite au coup d'Etat manqué de 2017 que les autorités de la Guinée équatoriale ont décidé de la fermeture des frontières.