Angola: La BNA mise sur un système financier robuste

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a défini quatre piliers pour rendre le système financier plus solide, robuste et diversifié, en harmonie avec les meilleures pratiques internationales, a déclaré mardi à Luanda, son gouverneur José de Lima Massano.

Il s'agit de renforcer les lois qui réglementent l'activité des institutions financières, la supervision et le suivi, l'amélioration des infrastructures et du système de paiement de l'Angola (SPA) et l'augmentation de l'inclusion financière.

De tels objectifs, selon le gestionnaire, visent à rendre le système financier plus inclusif et accessible à la majorité de la population et aux activités économiques.

S'exprimant sur «Les voies de développement du système financier angolais», dans un webinaire promu par Media Rumo, José Massano a déclaré que l'Angola souhaitait que d'autres économies plus et moins développées cherchent également à parier sur un système financier inclusif.

"Si notre système financier ne veut pas prendre ou causer des risques à d'autres économies, il doit choisir les meilleures pratiques capables d'améliorer et de mieux protéger les systèmes financiers et économiques, la capacité de générer des revenus, de favoriser et de développer chaque Nation", a-t-il défendu.

Afin de renforcer le cadre juridique du secteur, a ajouté le gouverneur de la BNA, l'Angola a approuvé la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, considérée comme un diplôme moderne qui intègre les recommandations les plus récentes du groupe d'Action pour le système financier.

Actuellement, le Processus de révision de la loi de la BNA est en cours, ce qui, en plus de soulever des questions liées à la conduite de la politique monétaire, renforce les compétences de la BNA en tant que superviseur et la confirme en tant qu'autorité macroprudentielle.