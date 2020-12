Madagascar: Concert - Rock à l'Apost au Karibotel

Le rock retentira à Analakely.

Karibotel accueillera Apost le vendredi 18 décembre prochain. Le collectif anticipe déjà la fête de Noël. Cela fait plusieurs mois que leurs fans n'entendent pas leur voix. Ce vendredi est une occasion de les voir en live. En effet, la musique lourde résonnera à Analakely. En dehors des morceaux connus comme « Dila », le collectif interprètera des chansons des années 1990.

Fiers de porter tout l'héritage de la musique rock en eux, les membres du groupe baignent depuis leurs jeunes âges dans un environnement où la musique tient une place importante. Pour ces messieurs bercés à la guitare, et qui trouvent autant d'inspiration chez Metallica que chez Slipknot, rien ne semble plus naturel que de mélanger différentes influences dans leurs compositions. Véritables musiciens, ils peuvent déclarer leur amour. Ils se plaisent à confondre leurs voix et leurs mélodies dans des influences rock, métal jusqu'à expérimenter leur genre musical.

Investissant la scène avec le charisme d'un groupe rock, Apost combine audace et virtuosité avec amplification et éclairage pour créer une expérience immersive. Familier des scènes populaires qui tranchent avec la tradition classique, le groupe encourage l'implication du public, et crée ainsi un dialogue vibrant avec ses spectateurs. Ce qui les unit est un authentique plaisir à chanter ensemble et à créer un univers harmonique qui parle au public par sa beauté, sa pureté, et la joie qui s'en dégage.

Le répertoire du groupe comprend les plus belles chansons jamais enregistrées et les plus touchantes mélodies, faisant de ce concert une fête incontournable. Le plaisir que ces musiciens d'expérience ont à jouer ensemble se lie à des paroles sensibles, une théâtralité marquée et une musique riche. Ce cabaret est d'ailleurs une expérience scénique comme on en voit peu : une collision bienvenue entre les paroles malgaches, le rock et le plaisir tout simple d'être en vie.