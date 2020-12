Madagascar: Sécurisation foncière - Accord entre le FTM et le Projet CASEF pour améliorer la cartographie

Plus de précisions. C'est ce que visent le FTM (Foiben-Taontsaritanin'i Madagasikara) et le projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF), qui viennent de signer un protocole d'accord, hier à Ampefiloha.

Selon les deux parties, ce partenariat concerne l'appui à la densification des points géodésiques, aux levés des points de contrôle et au contrôle de qualité des Orthoimages satellitaires, ainsi que des Orthophotographies aériennesà haute résolution. En effet, l'acquisition d'images satellitaires à très haute résolution est prévue, pour la constitution et la fiabilisation des PLOF (Plans locaux d'occupation foncière), d'après les explications de la Direction générale du FTM, rattaché au MATP (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics).

Cette acquisition sera effectuée sur l'ensemble du territoire national et constituera des outils de base cartographiques, permettant aux Services fonciers déconcentrés et aux Guichets fonciers communaux d'améliorer la gestion de tous les statuts des terrains, suivant les domaines de compétences respectives. Bref, il s'agit d'une amélioration en cours, qui s'inscrit dans cadre de l'appui à la Politique foncière et enregistrement des droits fonciers.