Bénin: Amour et sexualité au sommaire du débat #PasSansElles n°3

Un nouveau débat #PasSansElles a réuni trois jeunes Africaines qui discutaient cette semaine de relations amoureuses, de sexe, de consentement et de violences sexuelles. Petit compte-rendu.

Les débats #PasSansElles, présentés par Wendy Bashi, se bonifient de semaine en semaine. Evidemment, avec le thème du jour, nos trois participantes avaient plein de choses à dire...

Amour, du Bénin, en a assez, par exemple, que trop d'hommes se croient tout permis : "Quand je prends mon cas, par exemple : il y a plein d'hommes qui sont venus me faire la cour. Même des vieux. Ils se perdent, ils croient que tout leur appartient !"

Fidélité, séduction

La jeune Cotonoise se souvient d'un épisode qui l'a choquée, sur le campus : "Un jour, je m'étais bien habillée, j'avais mis des talons et il y a un gars qui est venu me dire que j'étais belle et qui voulait faire des choses avec moi... alors qu'au même moment sa copine l'appelait. Avant d'être fidèle à quelqu'un, il faut être fidèle à soi-même."

Qui dit amour, dit séduction, forcément, et vous allez voir que les femmes d'aujourd'hui ont du courage, comme Salimata, du Burkina Faso, qui a raconté sa rencontre avec celui qu'elle a épousé depuis. C'était un ami de longue date et il l'a attendue pendant deux ans, jusqu'à ce qu'elle se sente prête à lui avouer son amour. Dans un rire, elle s'exclame: "Et je crois que ce jour-là, il a publié un message sur Facebook pour dire qu'il était l'homme le plus heureux du cosmos. Et j'ai mesuré l'ampleur du geste que je venais de faire."

Les participantes sont tombées d'accord sur le fait qu'une femme pouvait, dorénavant, faire le premier pas, sans pour autant être une femme facile. D'ailleurs, on notera que l'expression "homme facile" n'existe pas en français...

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe...

Il a aussi été question de sexualité, un thème qu'il est souvent difficile d'aborder... d'abord au sein de la famille !

Emmanuella, de République démocatique du Congo. se souvient : "J'ai eu des difficultés dans la vie courante, car je ne savais rien alors je ne pouvais pas comprendre. Je ne blâme pas mes parents, c'est tellement tabou, eux-mêmes n'ont pas reçu cette éducation à la sexualité. Mais moi, à 12 ans, on me disait, si un homme te touche, tu tombes enceinte... C'est très frustrant !"

Amour, du Bénin, comme Salimata, au Burkina Faso, ont connu aussi ces mises en garde contre les garçons à l'adolescence. Et elles ont souffert de ne pas être mieux informées.

Amour recommande donc aux parents d'aborder le sujet ouvertement avec leurs enfants, évidemment pas pour leur "dévoiler tous les secrets" mais pour qu'ils sachent aussi se protéger.

Violences sexuelles

Le revers de la sexualité, ce sont toutes les violences que l'on impose à quelqu'un qui n'a pas donné son consentement.

A méditer à ce propos, une phrase forte de Salimata : "Ren ne peut justifier un viol."

Les participantes encouragent donc les victimes d'abus sexuels à oser se tourner, par exemple, vers les associations près de chez elles, pour trouver de l'aide, parler et ne plus se sentir seules.