Ile Maurice: Enquête judiciaire - Les signaux téléphoniques de Kistnen finissent aussi à Quatre-Bornes

Retour sur l'audience d'hier, mardi 15 décembre. L'enquête judiciaire sur le décès de l'activiste orange reprend ce matin. Les images de Safe City n'étant toujours pas disponibles, c'est vers Mauritius Telecom (MT) que l'enquête s'est tournée. C'est à la suite du Judge's Order, émis le 6 décembre, que la liste des appels et SMS effectués et reçus par Soopramanien Kistnen a été produite en cour.

Les avocats Rama Valayden et Roshi Bhadain ont émis des doutes quant à la véracité de cette liste, déclarant à la sortie du tribunal, que certains numéros contactés régulièrement par Kistnen n'y figurent pas. Le représentant de MT, Kiran Gokhool, devra en tout cas revenir aujourd'hui avec notamment des explications quant à la possibilité d'exclure du rapport, qui semble n'être qu'un tableau Excel, certains numéros.

Cependant, Me Azam Neerooa, du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), a donné les numéros de téléphone que Kistnen avait contactés le vendredi 16 octobre et avec l'aide d'un ingénieur de la MT, Raj Gobin, il a pu déterminer d'une façon plus au moins précise la direction qu'avait prise Kistnen ce jour-là.

À 9 h 15, un échange de Kistnen est relayé par l'antenne située à l'université de Maurice (UoM). Selon Raj Gobin, la victime aurait pu donc bien être à Telfair comme l'avait témoigné Nanda Arian et son frère Shivom, puisque le relais peut balayer une superficie s'étendant jusqu'à Telfair.

À 11 h 05, Kistnen est toujours dans la région avant d'être repéré par le relais du Hennessy Park Hotel, à Ébène. À midi, le malheureux est capté par l'antenne-relais de Rose-Hill. Et à 13 heures, il est à Quatre-Bornes. Et le plus inquiétant, l'ex-agent MSM est repéré à 17 h 50 un peu plus bas par le relais se situant tout près d'Intermart. Il est donc probable que Kistnen se dirigeait à ce moment-là vers La Louise d'où, rappelons-le, les images de Safe City sont portées marquantes.

Réponse étrange d'un inconnu

Les lieux indiqués semblent corroborer avec ceux indiqués par différents témoins dont Koomadha Sawmynaden, qui a régulièrement parlé ou envoyé des messages à la victime, entre 10 heures et 17 h 45. Un des derniers appels entrants de Kistnen émanait d'un inconnu avec lequel nous avons eu une petite conversation. Ainsi, la personne du nom de Prakash N., habitant Quartier-Militaire, nous a déclaré qu'il ne connaît pas le défunt et qu'il ne se rappelle pas avoir parlé le vendredi 16 octobre à un dénommé Kistnen. Réponse étrange qui sera probablement reprise au cours de l'enquête.

Bien que l'on s'attendait que la liste des échanges téléphoniques par appel ou message de Kistnen soit communiquée à la cour, il nous revient qu'elle doit en fait être adressée au commissaire de police, comme le veut la procédure. Ainsi, c'est Norbert Manoovalloo de la MCIT qui l'a produite au tribunal après que Kiran Gokhool de MT a annoncé qu'il a remis la liste à la police.

Le neveu raconte la disparition de données

Après, c'était au tour de Nishay Boodooa, le neveu de Kistnen de venir à la barre. C'est lui qui a identifié le corps calciné de son oncle grâce à une bague que ce dernier portait à la main gauche. Il avoue n'avoir émis aucune réserve pour que l'on procède aux funérailles.

Pour ce témoin, Kistnen a bien été assassiné. Il a ensuite parlé de relation très étroite entre son oncle et le ministre Yogida Sawmynaden, relation qui se détériorera par la suite. Ce sera aussi l'occasion pour Nishay Boodooa de revenir sur les appels d'offre et autres contrats auxquels participait Soopramanien Kistnen.

Il a expliqué comment il faisait l'intermédiaire entre son oncle et un autre neveu de ce dernier qui travaille à Ébène et qui aidait Kistnen à remplir les formulaires d'appels d'offres.

À la surprise générale, Nishay Boodooa a raconté également comment certaines données se trouvant sur le PC de Kistnen avaient disparues. Il a confirmé cependant que certaines informations ont pu être récupérées et stockées en lieu sûr.

Le sergent Rostom bien informé de la voiture rouge

À une question de Me Rama Valayden, Nishay Boodooa est aussi revenu sur la visite qu'il a effectuée en compagnie d'un journaliste de l'express sur le site où le corps de son oncle avait été retrouvé. Il a parlé des traces qu'une voiture aurait laissées sur un rocher. Et de sa rencontre avec l'enquêteur Rostom qui l'a reçu tout comme Koomadha Sawmynaden dans une cuisine au poste de police de Quartier-Militaire.

Apres quoi, aucune déposition formelle de Nishay Boodooa n'a été enregistrée par Rostom. L'élément le plus important concerne les photos des débris de la voiture rouge que le neveu a communiquées par WhatsApp à l'enquêteur qui les a bien reçues.

Pourtant, ce dernier avait affirmé en cour qu'il n'était pas au courant de la voiture rouge quand il a été interrogé par Me Roshi Bhadain.

Nishay Boodooa a également fait part des menaces qu'aurait proférées un garde du corps du ministre Yogida Sawmynaden à son défunt oncle. Et de relater comment cet incident a affecté Kistnen.

Ce neveu confirmera aussi le nom d'Appanna qui était souvent cité par Kistnen. Pour finir, il a parlé d'un retrait énorme d'argent en août à la MauBank qu'aurait effectué son oncle. Mais il ne sait pas à qui l'argent a été remis.

Vinay Appanna pourrait être appelé à témoigner

C'est Me Rama Valayden qui a ouvert le bal hier matin en cour de Moka en présentant trois motions. Il a demandé et obtenu que les avocats et même la magistrate reçoivent une protection policière le temps de l'enquête. Sa deuxième motion avait trait à la convocation de Vinay Appanna qui, a dit Me Rama Valayden, a choisi d'émettre des communiqués au lieu de venir s'expliquer en cour ou à la police.

La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath a décidé qu'au fur et à mesure que l'enquête avance, Vinay Appanna pourrait être appelé à témoigner si cela s'avère nécessaire. La troisième motion porte sur la demande de convocation du Premier ministre.