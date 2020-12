Ile Maurice: Saleem Beebeejaun - «Le secteur privé a besoin de capitaines courageux pour braver la tempête»

Dans l'ère post-pandémie, l'économie mondiale sera nettement plus digitalisée et moins mondialisée. Et l'on devrait assister à l'émergence d'un monde bipolaire, lequel sera tiré par la Chine et les États-Unis. Quant à l'Europe, elle aura son mot à dire, mais sera trop occupée à panser ses plaies pour pouvoir vraiment influencer les affaires.

Des réalités auxquelles Maurice doit être particulièrement sensible. Il s'agira ainsi pour le pays de revoir ses stratégies, ses marchés, ses services et surtout ses compétences internes, observe Saleem Beebeejaun, Chairman d'Ashton Financial Partners et Founding Chairman de Warwyck Private Bank. Celui-ci fait la couverture de Business Magazine ce mercredi 16 décembre 2020, un numéro accompagné du guide Entrepreneur, d'Automoto et d'Essentielle Hommes.

