Afrique: Ballon d'Or Dream Team - France Football dévoile son onze de légende !

Le jury du Ballon d'Or France Football a dévoilé, mardi, la liste des légendes du football mondial retenus pour sa «Dream Team » censée représenter la meilleure équipe de tous les temps à partir des votes de 140 jurés. Découvrez les différentes révélations.

Gardien : Lev Yachine, le gant d'or

L'unique gardien de but sacré Ballon d'Or France Football qui est élu comme le dernier rempart de la meilleure équipe de l'histoire : quoi de plus logique ? Avec près de 22% des suffrages, Lev Yachine garde les cages de notre Ballon d'Or Dream Team. Depuis le mois d'octobre, France Football vous a petit à petit révélé les différents nommés qui postulaient à intégrer ce onze de légende. Dans un 3-4-3. Et pour le vote, FF a fait appel aux jurés du Ballon d'Or France Football. Ainsi, ce sont 140 journalistes spécialisés aux quatre coins du monde qui se sont exprimés. Avec donc Lev Yachine, Ballon d'Or France Football en 1963, 813 matches officiels disputés, décédé en 1990, pour le poste de gardien de but. Pour rappel, en 2019, FF a créé le Trophée du meilleur gardien du monde au cours d'une saison du nom de Lev Yachine. Le premier Trophée Yachine avait ainsi été remporté par Alisson Becker, le portier de Liverpool.

Latéral droit : Cafu, latéral de légende

Une arrivée en Europe alors que ses 25 ans sont passés depuis un moment, puis dix ans en Serie A entre l'AS Roma et le Milan AC pour marquer toujours plus les esprits. Double vainqueur de la Coupe du monde en 1994 et en 2002 (il était d'ailleurs capitaine de la Seleçao au Japon et en Corée du Sud), Cafu fut un modèle au poste de latéral droit. Capable de défendre solidement mais aussi de se porter vers l'avant et de devenir un véritable attaquant, l'ancien de Sao Paulo avait marqué son époque. A l'heure, en 2020, où on évoque toujours plus le rôle offensif des latéraux, on ne peut que repenser aux montées incessantes de Cafu, qui avait évidemment su garnir son palmarès en club chez les Romains et les Milanais.

Latérale gauche : Paolo Maldini, le style et l'élégance

Paolo Maldini, c'est une certaine idée du football qu'on ne revoit quasiment plus désormais. Ne serait-ce que sur le côté fidélité de celui qui a disputé plus de 900 matches avec le Milan AC. Pour y jouer de ses 17 à ses 41 ans ! Avec évidemment le niveau, les performances et les trophées qui vont avec. Cinq fois vainqueurs de la Ligue des champions et véritable taulier de la Nazionale italienne avec qui il a tant de fois porté le brassard, Paolo Maldini en a marqué plus d'un. Au point d'être élu par notre jury, celui qui élit chaque année le Ballon d'Or France Football, comme le meilleur latéral gauche de l'histoire et de prendre place dans la prestigieuse défense à trois de la Ballon d'Or Dream Team.

Défenseur central : Franz Beckenbauer, kaiser de la défense

Au milieu des Marcel Desailly, Bobby Moore, Sergio Ramos, Fabio Cannavaro, Franco Baresi, Ronald Koeman, Gaetano Scirea, Matthias Sammer ou Daniel Passarella, Franz Beckenbauer est resté le Kaiser pour être choisi comme le défenseur central du onze de légende de cette Ballon d'Or Dream Team. La légende du Bayern, Ballon d'Or France Football en 1972 et 1976, a recueilli plus de 33% des suffrages pour l'unique place disponible au centre de cette défense à trois. Pour rappel, ce sont les jurés du Ballon d'Or qui se sont exprimés pour cette Ballon d'Or Dream Team. Ce sont ainsi 140 spécialistes qui ont pris part à ce vote mondial.

Milieux récupérateurs : Lothar Matthäus - Xavi, patrons du milieu

C'est donc un duo hispano-allemand qui est titularisé au cœur du milieu de terrain de la Ballon d'Or Dream Team. Ce onze de légende, que FF vous dévoile en ce début de semaine et au coeur d'un numéro spécial à retrouver en kiosques ou en ligne, a été constitué par le jury du Ballon d'Or France Football. Les 140 membres votants cette année ont dû choisir parmi 10 à 20 nommés selon le poste. Pour un 3-4-3 de prestige au bout du compte. Après Lev Yachine au gardien, un trio Cafu - Franz Beckenbauer - Paolo Maldini en défense, ce sont donc Xavi et Lothar Matthäus qui prennent place à la récupération. Avec l'Espagnol qui a terminé en tête des suffrages.

Milieux offensifs: Pelé - Diego Maradona, légendes chez les légendes

Vingt candidats au départ au cœur d'un casting dingue entre les Michel Platini, Socrates, Bobby Charlton, Zinédine Zidane, Francesco Totti ou encore Alfredo Di Stefano. Pour deux places. Après les 140 votes du jury qui, habituellement appelé pour élire le Ballon d'Or France Football, a constitué cette Ballon d'Or Dream Team de légende, ce sont le Roi Pelé et le regretté Diego Armando Maradona, récemment décédé alors qu'il venait de fêter ses 60 ans, qui ont eu le dernier mot. Imaginez ces deux-là, dans leur meilleur époque, alignés ensemble sur un terrain...

Attaquant droit : Lionel Messi, évidemment

La concurrence n'a eu que très peu de poids pour tenter de prendre une place qui lui était presque réservée : car au poste d'attaquant droit de la Ballon d'Or Dream Team, Lionel Messi a nettement pris le dessus sur des adversaires nommés Arjen Robben, Stanley Matthews, George Best, Kevin Keegan, Garrincha, Luis Figo, Jairzinho, Samuel Eto'o et enfin David Beckham. Ballon d'Or France Football en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Lionel Messi a été plébiscité par les 140 membres du jury international de France Football. Il constitue un trio dingue en attaque avec le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Ronaldo.

Attaquant gauche : L'inévitable Cristiano Ronaldo

Il a été titularisé au poste d'ailier gauche par le jury de cette Ballon d'Or Dream Team avec Lionel Messi de l'autre côté et Ronaldo, le Brésilien, en pointe. Nommé par France Football dans une liste de dix postulants pour figurer dans ce onze de légende, Cristiano Ronaldo a pris le dessus sur une concurrence top niveau. Entre les Ryan Giggs, Ronaldinho, Hristo Stoïtchkov, Oleg Blokhine, Dragan Dzajic, Karl-Heinz Rummenigge, Rivaldo, Thierry Henry ou Rivelino, Cristiano Ronaldo et ses 5 Ballons d'Or France Football (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017) ont été plus puissants.

Avant-centre : Ronaldo, l'as des numéros 9

Si on imagine bien que les Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et même d'autres sont capables de scorer, à la finition, pour enquiller les buts, c'est Ronaldo Luiz Nazario de Lima qui a été choisi par les jurés de cette Ballon d'Or Dream Team. Pour rappel, afin de constituer ce onze de rêve, France Football a d'abord établi une liste de dix nommés par poste, dans un 3-4-3, avant de recevoir les votes du jury, habituellement amené à élire le Ballon d'Or France Football. Ils sont 140 à s'être exprimés partout dans le monde. Mais le poste de numéro 9 a été celui qui a été le plus indécis dans le décompte final. Le classement complet est à retrouver dans la nouvelle édition de France Football. Deux fois champion du monde en 1994 et en 2002, mais aussi deux fois vainqueur du Ballon d'Or France Football en 1997 et en 2002, et un nombre incalculable de buts de Cruzeiro aux Corinthians en passant par le PSV Eindhoven, son premier club en Europe, le Barça, le Real Madrid et les deux Milan, c'est donc Ronaldo qui a eu le dernier mot.