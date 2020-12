Cote d'Ivoire: Santé - Ce qu'il faut faire pour éviter le diabète

Le samedi 12 décembre 2020 à Abobo-Sagbé-Diemory, la Jeune Chambre Internationale (JCI) "Abidjan Elite" a organisé une cérémonie de lutte contre le diabète et la malnutrition.

Docteur Anvoh Yves Blanchard, professeur à l'Université Nangui Abrogoua et Conseiller nutritionniste à la cardiologie de Treichville a donné les causes, les conséquences et les attitudes à adopter pour éviter le diabète. Il recommande d'éviter le riz, la bouillie et les aliments trop gras, trop sucrés après 17h. De manger à sa guise à midi de préférence des nourritures qui se consomment avec de la sauce et ce, peu importe la sauce. Il a conseillé à ses hôtes de pratiquer le sport et surtout de se faire dépister car l'ignorance est l'une des premières causes de mortalité. Dogoua Niava, président de la JCI Abidjan Élite, Niaré Ahmadou, opérateur économique et par ailleurs président de la cérémonie, des chefs de communauté et de tradition d'Abobo,

Souko Orokia représentante de la JCI Mali et surtout le représentant du maire de la commune d'Abobo, Ouattara Brahima, 4e adjoint au maire ont insisté sur l'importance de connaître son statut face au diabète mais aussi de contrôler son alimentation. Le dernier cité a exprimé le soutien du Premier ministre, maire de la commune d'Abobo à la JCI Abidjan Élite. Ouattara Brahima et Niaré Ahmadou ont chacun reçu un prix de reconnaissance de la part de la JCI Abidjan Élite qui fêtait d'ailleurs ses dix ans d'existence. Le dépistage du diabète s'est déroulé en quatre phases que sont l'enregistrement, la prise de tension, de tour de taille et le taux de glycémie. Hormis le diabète, les organisateurs ont donné aux enfants des comprimés contre les vers intestinaux.

Plus de 200 personnes ont été dépistées lors de cette cérémonie .