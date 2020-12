Sénégal: Financement du Pacasen rural - Amadou Hott appelle à la mobilisation des partenaires au développement

Une table ronde en mode virtuel s'est tenue ce 15 décembre sur le financement du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) rural. Une occasion pour le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération d'inviter les partenaires techniques et financiers à participer au financement du Pacasen rural.

Selon Amadou Hott, la dernière réforme relative à l'Acte III de la Décentralisation a réaffirmé la volonté de l'Etat de construire des territoires économiquement viables afin d'assurer un développement inclusif.

Pour accompagner ce processus, fait-t-il remarquer, le président de la République, Macky Sall, a initié plusieurs projets et programmes visant l'équité sociale et territoriale dont le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) et le Pacasen Urbain.

M. Hott soutient que les résultats obtenus ont permis de renforcer l'accès aux infrastructures socio-économiques, de favoriser le développement d'activités économiques dans les territoires et d'améliorer ainsi les conditions de vie des populations.

«La décentralisation, le développement territorial et l'aménagement du territoire sont au cœur de la relance de notre économie à travers le Plan d'Actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) récemment validé par le chef de l'Etat. Au-delà de l'impact négatif de la crise sur les Collectivités, le Gouvernement estime que la relance de l'économie nationale est une bonne opportunité pour développer l'économie locale.

C'est uniquement dans ces conditions que nous pourrons assurer une relance durable et inclusive », a déclaré le

ministre de l'Economie. C'est pourquoi, explique-t-il, le Président de la République, s'avantageant de la pertinence et des acquis positifs du Pacasen urbain, a décidé de l'élargir à toutes les collectivités.

En prenant cette décision historique, note Amadou Hott, le Chef de l'Etat prouve si besoin en est qu'en matière de développement des territoires, une véritable extension des activités économiques en milieu rural induirait un meilleur équilibre spatial.

Il a rappelé que le Pacasen urbain est un programme d'un montant de 130 milliards FCFA sur la période 2018-2022, financé par l'Etat, la Banque Mondiale et l'Agence française de développement. «Chers partenaires au développement. Nous comptons sur vous pour le financement de ce programme important et ambitieux, aux côtés de l'Etat du Sénégal. Sa réalisation requiert une mobilisation totale à la dimension de l'immensité des défis de développement économique et social », a lancé Amadou Hott.