Sénégal: Covid-19 - L'AFD apporte un soutien financier à 147.627 ménages vulnérables

Dakar — L'Agence française de développement (AFD) a débloqué environ 2, 3 milliards de francs CFA pour apporter une aide directe à quelque 147.627 ménages de cinq régions du Sénégal dans le cadre de l'atténuation des effets de la crise sanitaire sur les couches les plus vulnérables, a appris l'APS.

Cette opération va se décliner sous forme de transferts monétaires à raison de 10.000 francs par personnes avec un plafond de huit par ménages, soit 80.000 francs. Les cibles étant localisées dans douze départements répartis entre les régions de Matam (nord), Kaffrine(centre), Thiès (ouest), Louga (nord) et Kolda (sud), a indiqué l'AFD dans un communiqué.

"Ces distributions débutées lundi, vont se poursuivre tout le long du mois de décembre. Elles devront couvrir 147.627 ménages vulnérables d'ici à la fin de l'année dans le cadre de cette assistance", rapporte le texte.

Il y est précisé que cette assistance permettra aux personnes les plus vulnérables de percevoir un revenu de remplacement durant la pandémie.

Des équipes de l'AFD, de l'ONG Save The Children et de Plan International se sont rendues dans les régions de Thiès et de Kaffrine pour une visite de terrain les ayant menés précisément à Tivaouane et à Mbirkilane où des agents de l'AFD ont assisté aux opérations de distribution.

"Ce déplacement entre dans le cadre du projet de réduction des risques de l'impact de la Covid-19 sur les moyens d'existence des populations vulnérables mis en œuvre par le Consortium AFD-filets sociaux Covid-19", fait-on savoir..

"Les incidences économiques de la Covid-19 exacerbent les inégalités sociales et économiques et détériorent fortement les conditions de vie et le pouvoir d'achat des populations les plus vulnérables", souligne Dian Legam la directrice de l'AFD dans des propos rapportés par le communiqué.

Elle affirme que le projet apporte une réponse concrète et adaptée afin de renforcer la résilience des populations dans les 5 régions du Sénégal.