Afrique de l'Ouest: Promotion de l'inclusion financière en Afrique - Oragroup et Axian se liguent

« Les groupes panafricains Oragroup (présent dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale) et Axian(présent dans 6 pays de l'océan indien et du continent africain) s'associent pour accélérer l'inclusion financière en Afrique », informe les deux partenaires à travers un communiqué de presse. Lequel ajoute que les deux entités entendent tirer parti de la révolution numérique pour offrir des services financiers novateurs (monnaies électroniques, services financiers sur mobiles, nano-épargne en ligne... ) aux populations les plus modestes du continent.

Grâce à ce rapprochement, poursuit le document, les succursales et filiales de Oragroup se joindront à différents opérateurs de téléphonie mobile, dans l'objectif d'offrir aux usagers ciblés des services financiers numériques de qualité. En ce sens, le texte indique qu'au Togo, une phase pilote a déjà été lancée : Orabank Togo et l'opérateur Togocom lanceront prochainement le service MBanking.

À travers ce service, les utilisateurs pourront réaliser des opérations dites de bank to wallet et wallet to bank,en liant leurs comptes bancaires à ceux qu'ils créent auprès de leurs opérateurs. « Des services de gestion de compte comme la consultation de soldes ou l'historique des transactions et à terme un produit de nano-épargne/crédit seront aussi proposés aux utilisateurs. »

«Oragroup se réjouit de s'associer à Axian pour accompagner la révolution numérique en Afrique. Après l'application KEAZ et sa plateforme omnicanal, qui donne la possibilité aux clients d'exécuter leurs transactions où qu'ils soient, Oragroup s'engage à nouveau en faveur de l'inclusion financière », déclare le directeur général de Oragroup. Par conséquent, Ferdinand Ngon Kemoum martèle que « le groupe est fier de proposer des services de mobile banking qui permettront à un grand nombre d'africains de devenir citoyens du monde numérique».

Pour sa part, le Ceo du pôle open innovation &fintech Axian ajoute que « c'est avec détermination que Axian s'allie à Oragroup pour soutenir et renforcer l'inclusion financière en Afrique ».

Matthieu Macé de poursuivre : « Notre groupe s'est toujours donné pour objectif d'œuvrer pour un développement humain et économique plus inclusif et pérenne dans l'océan indien et en Afrique». Pour lui, « la transformation digitale constitue un levier de développement majeur, et nous espérons que les services financiers qui naîtront de ce partenariat encourageront l'émancipation des tranches de population les plus modestes d'Afrique ».