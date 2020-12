Sénégal: Le CORED et le CNRA veulent renforcer leur collaboration

Dakar — Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) se sont engagés à renforcer leur collaboration dans la prévention et la lutte contre les dérives médiatiques.

"Nous constatons beaucoup de manquements et de dérivés au point qu'on ne fait plus de différence entre les véritables acteurs des médias et d'autres. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler ensemble pour prévenir les dérives", a expliqué le président du CORED au sortir d'une rencontre avec des responsables du CNRA.

Nous avons compris que nous pourrions avoir des résultats plus efficaces si nous cheminons ensemble. Et cette rencontre entre dans ce cadre pour faire en sorte d'avoir une presse "irréprochable" et "respectée", a notamment laissé entendre Mamadou Thior.

La rencontre a été très fructueuse en ayant permis de faire l'état des lieux du paysage audiovisuel, a de son côté réagi le président du CNRA, Babacar Diagne.

Il a ainsi expliqué que la collaboration entre les deux entités pourrait permettre de mieux assainir le secteur des médias confronté à beaucoup de problèmes.