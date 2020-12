Congo-Brazzaville: Ngoyo - Les artistes contribuent au projet de construction d'une salle de cinéma

Un dîner de charité en soutien à la construction d'une salle de cinéma de deux cent cinquante places a été organisé, le 13 décembre, à l'espace 3 Métis à Ngoyo par le cinéaste Beautresor Kouta, l'initiateur du projet.

Plusieurs artistes, cinéastes et artisans ont participé à la cérémonie de collecte de fonds afin de soutenir la construction de la salle de cinéma, qui va aussi servir pour les spectacles et évènements divers dont les travaux sont en cours d'achèvement. Les cinéastes et acteurs : Mira Loussi, Harvin Yengo, Laure Bandoki, Veroshka MB, Duck Esseroth, Malolo Matouala, les artistes : Mixton, Mister You, Sacré Véné, Mariam Nsondé, la styliste H - sont venus soutenir leur collègue dans sa louable initiative. Plusieurs autres partenaires locaux et étrangers ont apporté aussi leur soutien inconmensurable. C'est le cas d'Espace 3 Métis, ANK Création, M- Back Photographie, Association Kakama Accroche - Toi, African Valley, Festival panafricain de Cannes...

Selon Beautresor Kouta, les œuvres cinématographiques congolaises sont moins connues parce que le pays manque de salles de projection. Ainsi, cette salle une fois terminée va permettre la projection chaque week-end des films congolais car le cinéma congolais mérite mieux eu égard à la qualité des œuvres et au professionnalisme des acteurs et cinéastes. « J'ai toujours été animé par cette envie d'aider l'art et la culture de mon pays. Et grâce à cette salle qui va voir bientôt le jour, j'y apporte ma modeste contribution », a-t-il dit. Après cette première soirée dédiée aux artistes et cinéastes, une deuxième collecte ouverte à tout public est prévue pour le 20 décembre.