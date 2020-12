Ile Maurice: Consituency Clerk de Yogida Sawmynaden - Toujours rien en vue sur l'emploi fictif de Mme Kistnen...

Mort de Soopramanien Kistnen: retrouvez tous les articles dans notre dossier

Si le pays a les yeux rivés vers la cour de Moka où se tiennent les audiences de l'enquête judiciaire sur le décès de Soopramanien Kistnen, Yogida Sawmynaden devra tôt au tard s'expliquer, aussi et surtout, sur l'affaire de l'emploi fictif comme «Constituency Clerk» de la veuve du défunt. Et il n'y a pas dix mille versions possibles pour lui...

Yogida Sawmynaden ne parle pas aux journalistes pour le moment. «Par respect pour les travaux de l'enquête judiciaire en cours», explique le service de presse du ministre du commerce. Même quand on insiste sur le fait que notre question porte uniquement sur l'affaire du «Constituency Clerk», le refus est catégorique.

Par contre, l'express a pu parler avec certains amis proches du ministre du Commerce. Lors de la conversation, il a été question de l'emploi fictif allégué de la veuve de Soopramanien Kistnen. Selon les relevés officiels de la Mauritius Revenue Authority (pour le NPF/ NSF), Simla Kistnen était la Constituency Clerk de Yogida Sawmynaden.

Le salaire du ministre était ainsi crédité de Rs 15 000 additionnelles ; somme qu'il doit reverser à Simla Kistnen. Or, la principale concernée jure n'avoir jamais travaillé pour le ministre et qu'elle n'a jamais touché une seule roupie de lui. Elle a porté plainte à ce sujet à l'Independent Commission against Corruption (ICAC), le 8 décembre.

Paiement cash

Ainsi parmi les proches de Sawmynaden, une version s'ébruite depuis hier, mardi 15 décembre. «Demandez à tous les ex et actuels ministres et députés s'ils ont toujours payé leurs Constituency Clerks en chèque ou transfert bancaire. Tout le monde paie en cash, et si Simla Sawmynaden prétend qu'elle n'a rien touché, c'est trop facile», murmure-t-on.

Autre «argument» que ses amis présentent comme étant en sa faveur : «Il a bien reversé la contribution des pensions de Simla Kistnen, n'est-ce pas ? Pourquoi ferait-il cela s'il ne voulait pas se faire remarquer ?»

Yogida Sawmynaden va-t-il ainsi prétendre avoir payé Simla Sawmynaden en cash ? Le problème avec cette version éventuelle, c'est qu'il faudra que le ministre démontre où et quand il a rencontré Simla Kistnen pour lui remettre son «salaire». Interrogée dans la soirée d'hier, Simla Kistnen affirme qu'elle pas rencontré Yogida Sawmynanden une seule fois en 2020 (NdlR: l'emploi de Simla Kistnen commence officiellement après les élections de 2019).

Aucune indication sur la convocation du ministre

Une autre éventuelle version de Yogida Sawmynaden qui a fuité - ou été plantée - dans certains journaux, c'est qu'il aurait remis les Rs 15 000 à Soopramanien Kistnen. Cela ne résoudrait cependant pas la non-activité de Simla Kistnen. On se retrouverait dans ce cas de figure avec une rémunération pour des activités fictives, comme l'affaire Fillon en France puisque Simla Kistnen jure qu'elle n'a jamais travaillé pour le ministre.

Officiellement, le ministre ne parle pas aux journalistes et nous n'avons aucune confirmation de son service de presse, s'il va bien s'aventurer dans une de ces voies. La seule version officielle est venue du Premier ministre qui dit «renouer sa confiance envers Yogida Sawmynaden après avoir mené (sa) propre enquête».

Pendant ce temps l'ICAC, auprès de qui Simla Sawmynaden a officiellement porté plainte, reste muette. Il n'y a pour l'heure aucune indication officielle sur la convocation du ministre.