Egypte: Lancement de l'initiative "Parle arabe" pour préserver l'identité égyptienne

La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram a annoncé le lancement de l'initiative "Parle arabe" partant de la croyance du ministère à l'importance de lier les Égyptiens expatriés à leur patrie et d'enraciner l'identité égyptienne dans leurs cœurs.

Dans des déclarations faites mercredi, 16 Dec, à la chaîne d'information Extra News, Mme Makram a affirmé que l'Egypte affrontait plusieurs guerres et relevait beaucoup de défis dont la guerre de l'effacement de l'identité, autrement dit le fait de vider les générations de leur identité nationale et de la langue arabe, soulignant que les jeunes à l'étranger veulent parler à quelqu'un pour développer leurs valeurs, coutumes, traditions et appartenance à la patrie.

Elle a mentionné que son ministère avait organisé plus de 20 programmes destinés aux deuxième et troisième générations des Égyptiens expatriés et ce conjointement avec l'Académie militaire Nasser et le ministère de la Défense.

Mme Makram a signalé que l'initiative "Parle arabe"avait été soumis au président Abdel Fattah Al-Sissi qui l'a favorablement accueilli et a ordonné d'y intégrer plusieurs sujets liés aux affaires intérieures dont les coutumes, les traditions, les proverbes populaires, l'acceptation de l'autre et la coexistence pacifique avec l'autre, soulignant que vendredi prochain l'UNESCO (Nations Unies) célébrera la Journée internationale de la langue arabe, le jour où la langue arabe a été adoptée comme langue officielle dans les langues des Nations Unies.