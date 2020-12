Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MAR met en place les brigades de mobilisation des électeurs

La fédération MAR Pointe-Noire a procédé au lancement récemment de la campagne de mise en place des bureaux des brigades de mobilisation des électeurs à travers les dix sections que compte cette ville.

La mise en place des brigades de mobilisation a débuté dans le premier arrondissement Emery-Patrice-Lumumba et s'est déroulée sous la houlette du Dr Christian Didace Bongolo, président de la fédération MAR Pointe-Noire qui avait à ses côtés, Véronique Loembet, présidente de la fédération MAR Kouilou et d'autres membres du parti.

Dégageant le sens de ces rencontres, le président de la fédération MAR Pointe-Noire a expliqué que ces assises se tiennent conformément aux instructions reçues de la hiérarchie du parti sous l'autorité du président nationale du MAR, Roland Bouiti Viaudo, en vue de vulgariser et mettre en œuvre les connaissances reçues au cours de l'atelier de renforcement des capacités des cadres et militants du parti. «Les brigades de mobilisation des électeurs ont une importance majeure, ils sont les véritables instruments de mobilisation et de communication», a-t-il signifié.

Au cours de cette rencontre, les femmes ont suivi des séances de restitution des travaux du séminaire de renforcement des capacités des cadres et militants du parti axé sur l'agenda 2021 faite par Véronique Loembet et Yolande Mikolélé respectivement présidente de la fédération du MAR au Kouilou et secrétaire chargée des finances au bureau fédéral du MAR Pointe-Noire. Et les oratrices ont développé quatre sous-thèmes, notamment « La stratégie de mobilisation et de fidélisation des électeurs », « Communication de l'agenda 2021 », « Outils de communication politique » et « Evaluation de la stratégie ».

Les bureaux des brigades des CQ, 103 -104 du km4 ; 116-117 de Mpita, 118-119 de Tchibamba ont été installés. Félicitant pour sa part les membres de ces brigades, Maurice Mavoungou, commissaire politique près la fédération MAR Pointe-Noire, a invité ces derniers à prendre leurs responsabilités en vue d'assurer une victoire éclatante au candidat Denis Sassou N'Guesso dès le premier tour de la présidentielle de mars 2021.

Notons que ces bureaux de brigades de mobilisation des électeurs auront, au moment venu, pour mission d'assurer le relais de toutes les directives du bureau fédéral avant, pendant et après la présidentielle de 2021. Le MAR est la deuxième formation politique de la majorité présidentielle après le Parti congolais du travail. Composées de femmes, ces brigades de mobilisation des électeurs seront élargies à travers d'autres couches sociales composant la fédération MAR Pointe-Noire.