Congo-Kinshasa: Lutte contre le chômage - L'OCHOC déterminée à accompagner les jeunes entrepreneurs

C'est au cours d'une assemblée extraordinaire organisée, le samedi 12 décembre 2020, à Mayi-Pembe, à N'sele, que l'Organisation des chômeurs du Congo pour le développement durable (OCHOC DHD) s'est engagée à redynamiser sa lutte contre le chômage en République démocratique du Congo.

Après une évaluation sur la situation des chômages en RDC, l'OCHOC se dit déterminée à accompagner les jeunes entrepreneurs jusqu'à créer leurs propres entreprises afin de résorber la problématique du chômage en RDC. Plusieurs ont rehaussé de leur présence à cette assemblée extraordinaire. Question de peaufiner des stratégies pour sortir de ce fléau qui les chagrine au point de nourrir le désespoir pour leur avenir.

«Aujourd'hui, il était question de faire un temps d'arrêt pour faire une évaluation. Nous avons constaté effectivement qu'il y a des nouveaux enjeux et que la situation des chômages en RDC ne fait que s'empirer. C'est pourquoi, nous avons organisé cette assemblée extraordinaire de manière à ce que nous puissions revoir, revisiter nos statuts pour contrer ce fléau en RDC. Il était question également de redynamiser notre structure de manière à ce que nous puissions aussi faire face de manière efficace à cet enjeu de chômage qui ne fait que s'aggraver en RDC», a précisé le Professeur Georges Zuka, Président de l'OCHOC. Et, de renchérir que cette structure concerne d'abord le chômeur effectif mais, également, le chômeur par solidarité. C'est-à-dire, ceux qui travaillent déjà parce qu'ils finissent par prendre en charge le chômeur effectif avec leurs dépendants.

Remerciant l'assemblée pour leur participation à cette activité, le secrétaire général de l'OCHOC a laissé entendre que l'OCHOC DHD est née de la nécessité de réagir face à un problème qui guette la société congolaise qui est le chômage. «Nous, OCHOC DHD, nous comptons être un espace d'expression, de réflexions et d'actions contre ce fléau qui est l'élément moteur provoquant la pauvreté. Face à cette situation, OCHOC DHD travaille sur trois axes. D'abord, l'axe réflexif, c'est-à-dire, réfléchir et échanger, discuter de tous les aspects qui concernent notre problématique ; ensuite, l'axe de communication et de sensibilisation. Ici, Il s'agit d'apporter l'information aux cibles, et surtout d'inclure un changement de mentalité et de comportement. Et, enfin, l'axe de l'intervention ou de l'action. Il faut aller au-delà de la réflexion pour agir», a-t-il affirmé.

Contexte

Pour le Professeur Georges Zuka, Président de cette structure, c'est par souci de faire avancer le développement et faire disparaître la pauvreté que l'OCHOC DHD a été créée afin qu'elle soit comme une véritable institution à la fois visible et utile non seulement à ses membres mais, aussi, à la Nation congolaise toute entière. Ce qui fait qu'au bout du compte, ceux qui travaillent, dans le cadre du devoir de solidarité africaine, finisse par amenuiser leur revenu par la redistribution au profit des chômeurs effectifs. Par conséquent, le chômeur effectif et celui par solidarité se retrouvent dans une même situation des difficultés de vie.

Zoom sur l'OCHOC DHD

Il sied de noter que l'organisation des chômeurs du Congo pour le développement durable est une association sans but lucratif OCHOC DHD créée en 2007 et dont le siège se trouve à Kinshasa. Cette structure projette d'étendre ses activités sur l'ensemble du territoire de la RDC. Elle intervient dans les activités en rapport avec la micro, petite et moyenne économie. L'instruction et l'éducation, la santé, la protection de l'environnement.

Elle poursuit comme objectif principal et global l'amélioration de niveau de vie tout en cherchant à atteindre le mieux-être des personnes en situation des chômages afin de changer leur condition d'existence. Elle s'est assignée quatre missions essentielles. Notamment, combattre le chômage ainsi que la pauvreté des membres et les aider à assurer leur survie, celle de leurs familles et de leurs progénitures ; assurer aux membres des formations en vue du renforcement de leurs capacités professionnelles, préalable indispensable dans le monde du travail ; encadrer et optimiser les activités des membres évoluant dans les secteurs informels en vue de la formalisation progressive de ces activités, à leur bénéfice et à celui du PIB du pays, renforcer les rapports avec les pouvoirs publics en vue de l'élaboration des politiques d'emplois volontaristes, d'une part, et de la mise en place des mécanismes concrets et réellement fonctionnels de placement des candidats à l'emploi, d'autre part. Nouer des rapports avec le secteur privé et avec d'autres ONG, nationales et étrangères en vue d'exploiter toutes les opportunités pouvant aider l'organisation à réaliser ses missions.