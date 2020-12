Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Félix Tshisekedi parle d'un indice sérieux de maturité politique

Fini le suspense sur la teneur du message qu'allait adresser à la population congolaise, le Président de la République. Devant un Parlement réuni en Congrès dont la séance a été présidée par le président du Sénat, Alexis ThambweMwamba, le Chef de l'Etat a en effet prononcé son traditionnel discours sur l'état de la Nation que d'aucuns attendaient de pieds ferme.

Encore une fois, Félix Tshisekedi a fait vibrer la prestigieuse salle de Congrès du Parlement par son discours purement patriotique d'une quarantaine de minute. Comme il est de coutume, il était question pour le Chef de l'Etat de fixer l'opinion nationale, en tant que garant de la Nation et du bon fonctionnement des Institutions de la République, sur la situation réelle de tous les secteurs de la vie tant politique, économique que sociale du pays durant l'année qui s'achève. Mais exceptionnellement, le Président Félix Tshisekedi a plutôt situé, à l'intention du peuple congolais, les moments clés qui ont ponctué la vie de la Nation tout au long de l'année 2020 dite de "l'action". Bien avant toute chose, le Président de la République a gardé une pensée pieuse pour tous les compatriotes ayant perdu la vie pendant cette année de diverses manières notamment, par la pandémie de Covid-19 ainsi que par la perpétration de l'insécurité à l'Est de la RDC.

Faut-il préciser, ce traditionnel discours du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, intervient quatre jours après la chute de Jeanine Mabunda Lioko du perchoir de l'Assemblée Nationale et son bureau, tous piochés par des pétitions instrumentées par les députés de tout bord.

Dans son discours très prometteur sur l'état de la Nation, le Chef de l'Etat a fait son entrée en matière en rendant un vibrant et mérité hommage à ces honorables députés nationaux de la "maturité politique" dont ils ont fait montre à travers le dénouement démocratique exemplaire auquel ils ont fait recours pour mettre fin à la crise qui avait élu domicile à la Chambre basse du Parlement.

« La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les Députés de tous bords contre l'ancien Bureau, constitue un indice sérieux de maturité politique », a déclaré le Président de la République.

Pour Félix Tshisekedi, "ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de laRépublique Démocratique du Congo ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'Etat".

Le processus de maturation de la démocratie de la RDC étend irréversible, le digne fils du feu Etienne Tshisekedi pense que cela doit se refléter dans les prochaines échéances de remplacement des nouveaux membres du Bureau.

Justement, à propos des nouveaux membres du bureau de l'Assemblée nationale, le Chef de l'Etat révèle que leur mission sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire, tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des Députés.

Eu égard à ce qui précède, "le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son Peuple, et dans le respect des institutions", a alerté Félix Tshisekedi.

Vivement la mise en place d'un nouveau gouvernement

Ayant finalement rompu avec la coalition FCC-CACH devenue paralysante pour l'action du Gouvernement, Félix Tshisekedi a fait un come back sur la nécessité de nommer un Informateur aux fins d'identifier une coalition, conformément aux prérogatives que lui confèrent l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution.

A l'en croire, ce dernier aura pour mission de procéder à la formation d'un Gouvernement d'Union Sacrée de la Nation qui travaillera en harmonie avec le Chef de l'Etat. Mais aussi, celle de "mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le Président de la République et contenues dans le Programme du Gouvernement".

Devant 398 députés et 87 sénateurs, le Chef de l'Etat a rappelé que la coalition au pouvoir dont il venait de consacrer la fin, avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du Gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population.

Plus loin, il est allé même jusqu'à révéler que dans le cadre de notre Coalition, son prédécesseur et lui-même alliaient relever les défis qui s'imposaient à tous en tant que citoyens congolais. "Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition".

Ce qui l'a amené à agir, et courageusement.

Pour la petite histoire

L'année 2020, présentée comme une année de l'action il y a de cela un an jour pour jour, soit le 13 décembre 2019 pour être concret, et c'était dans cette même salle de Congrès du Palais du Peuple. Faisant cette annonce devant les députés et sénateurs tous réunis en Congrès, le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, fort de l'expérience de la passation dite pacifique et civilisée des pouvoirs au sommet de l'Etat, s'était fixé de tout mettre en œuvre pour rendre irréversible la lancée de la RDC vers le progrès et l'émergence.

Et, c'est dans cette optique qu'un accord de gouvernance a été conclu entre la famille politique de son prédécesseur, Joseph Kabila, et sa plateforme politique Cap pour le Changement, d'où la coalition FCC-CACH que d'aucuns n'ont pas hésité de qualifier de mariage contre-nature. Dommage qu'au bout de deux petites années seulement, l'on a assisté à une montée en puissance de plusieurs vices sur le plan politique et d'une incompréhension démesurée entre les coalisés.

La situation s'est davantage envenimée depuis que le Président de la République avait sonné le sonné le tocsin de la fin de la fameuse coalition au pouvoir, le dimanche 6 décembre dernier.

Et depuis lors, les choses se font à une vitesse de croisière. La première victime est jusqu'à lors Jeanine Mabunda dont la tête a été décapitée par l'épée de Damoclès qui a soif de nettoyer toutes les écuries d'Augias. Dans la foulée, des informations qui fuitent de partout révèlent que la tête du Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, et celle du Président de la Chambre haute du Parlement, Alexis ThambweMwamba, seraient aussi mises à prix.