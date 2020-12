Congo-Kinshasa: Hôpital Mama Yemo - Le Ministère de la Santé et l'hôtel de Ville se disputent la gestion de cette Formation Médicale

Le Ministre de la Santé vient de nommer des gestionnaires à l'hôpital Mama Yemo situé au Centre-Ville de Kinshasa alors que quelques jours auparavant, le Gouvernorat venait aussi d'y nommer quelques cadres. Cela a vite fait d'enflammer les esprits et la contestation au niveau du Comité de gestion en place, qui a protesté. Il s'en est suivi une guerre des communiqués entre le Gouvernement Central, d'une part, et l'hôtel de la Ville, de l'autre.

D'après l'Exécutif Provincial, l'acte posé par le Ministre Central viole l'Article 204 de la Constitution qui reconnait aux Provinces le droit de gérer certaines structures publiques notamment, en son point 18 qui stipule ce qui suit :

«Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces... l'affectation du personnel médical, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'Etat, l'élaboration des programmes d'assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques conformément au plan national : l'organisation des services d'hygiène et de prophylaxie provinciale, l'application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l'organisation des services de la médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques, l'organisation et la promotion des soins de santé primaires»

De ce qui précède, le Gouverneur n'a fait que revendiquer la Gestion de l'hôpital qui est de son ressort.

Ce que le Ministre Central n'accepte pas, prétextant le statut particulier de cet hôpital, tant décrié pour la qualité des services offert aux public, mais qui constitue toujours le dernier recours pour la population la plus démunie de Kinshasa. Généralement, lorsque les autres petites structures médicales de Kinshasa échouent devant des cas un peu médicaux délicats, on les dirige vers l'hôpital Mama Yemo.

Pour mémoire, cet hôpital a été l'objet des chansons satiriques récemment, qui décriaient la mauvaise prise en charge des malades et les conditions précaires dans lesquelles ces malades étaient traités. Si l'hôpital Mama Yemo n'a pas des médecins, il a des problèmes de médicaments, de propreté, de prise en charge aux soins intensifs.