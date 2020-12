Congo-Kinshasa: Le Congo d'après - Nécessité d'un changement de cap post-Covid-19

Je veux commencer ces quelques mots en vous disant mon plaisir, mais plus exactement mon honneur et mon émotion de voir cette salle si densément et si diversement remplie, à l'occasion de la présentation de l'ouvrage du Sénateur Guy LOANDO MBOYO, intitulé « le Congo d'après. Nécessité d'un changement de cap post-Covid-19 ».

Pourquoi ce livre ? Pourquoi cette matinée littéraire ? Pourquoi ce rassemblement culturel ? Pour une seule raison, je présume, sans crainte d'être contredit ! Cette seule et unique raison, c'est l'amour de Maître Guy LOANDO MBOYO pour son pays. Mais aussi, notre amour à nous tous et l'attachement passionnel de chacun de nous pour le destin de la République Démocratique du Congo. Autrement dit : la profonde conviction, bien installée dans chacune de nos consciences, que notre pays n'emprunte pas le bon chemin pour relever les grands enjeux des temps qui viennent.

Ce livre, c'est une arme de conviction massive pour remobiliser de manière décisive tous ceux et toutes celles qui ne croient plus que nous disposons de tous les leviers et de tous les ressorts pour transformer méthodiquement et intégralement notre pays.

Dès le prologue, page 16 et 17, Maître Guy LOANDO MBOYO fixe le cap : « l'objectif de ces pages est de faire comprendre notamment que c'est autour de notre génération, dans ce contexte d'après Covid-19, de saisir cette opportunité exceptionnelle sans précédent pour repenser l'ordre de nos priorités, changer des paradigmes et de transformer en profondeur notre pays » ? Fin de citation.

Quand il enchaine, en disant, toujours page 17, que « l'avant Covid-19 ne sera nullement semblable à l'après Covid-19 », Maître Guy LOANDO transforme son écrit en un cri de guerre... Guerre contre nos pusillanimités... Guerre contre nos frilosités... Guerre contre nous qui, à force de restreindre nous-mêmes et en nous-mêmes, le champ des possibles, nous développons nous-mêmes la sensation que les seuls étrangers ou les forces invisibles peuvent agir sur notre quotidien.

De la première à la dernière page, ce livre nous dit, et ce, en ritournelle incessante : « N'écoutez plus jamais ceux qui aiment à théoriser leur propre impuissance pour mieux masquer leurs renoncements ».

Cette exhortation est mieux résumée par cette évocation interpellatrice de Maître Guy LOANDO : « Notre pays, la République Démocratique du Congo, devra choisir entre l'action transformatrice ou l'autodestruction par inanition volontaire ».

Mahatma Gandhi a dit : « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre : c'est la seule ».

Je présente ce jour un livre qui est la pierre que Maître Guy LOANDO MBOYO pose dans l'enthousiasme transformation du Congo qui s'annonce.

Tout pousse à croire que le Sénateur a écrit cet ouvrage pour exhorter ses compatriotes congolais à l'optimisme et au sursaut régénérateur pour construire le pays à la hussarde. Ainsi, dès le prologue, il rappelle cette évocation ô combien didactique du suisse Carl Gustave Jung, fondateur de la psychologie analytique, disant, je crie : « les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin ».

Pas à pas, page après page, Maître Guy LOANDO fait œuvre de prospection, en dessinant les lignes d'une voie nouvelle et inédite pour le Congo de demain. Mieux, chaque chapitre de son ouvrage résonne comme un véritable plaidoyer pour une renaissance de ces valeurs cardinales qui transformeront le Congo.

Le cœur de l'ouvrage se compose de 8 chapitres, précédés par une évocation génésiaque, c'est-à-dire le prologue, dont le titre est allégorique : « l'éternelle impréparation ».

Le premier chapitre rappelle la nécessité de placer la santé au cœur des politiques publiques. Maître Guy LOANDO dit, je cite, page 25 : « Cette crise de la Covid-19 aura eu le mérite de démontrer que la santé devra dorénavant être placée comme secteur stratégique et prioritaire pour le développement du pays... ».

Dans le deuxième chapitre, dont le titre est « Le savoir est une arme », l'auteur rappelle la puissance du savoir, l'influence décisive de l'immatériel sur le développement de l'économie contemporaine et insiste sur le rôle de la recherche pour le développement d'une nation.

En effet, le développement de toute nation passe inévitablement par la connaissance, la compétence et l'inventivité et l'innovation. Le peuple qui tourne le dos au savoir est une communauté nationale qui avance à talons dans un destin sans lumière. Il ne sait pas où il est, ni qui il est ! Il ne sait pas non plus où il va ni qu'est-ce qu'il a. Il trébuche sur tous les obstacles et tourne en rond sans arriver nulle part.

En revanche, le peuple qui prend conscience que le savoir est une autre arme est comme éclairé. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va, quelle est la route à suivre, et quels obstacles éviter. Dans ce chapitre, le Sénateur Guy LOANDO nous exhorte à redevenir ce peuple là. Le peuple du savoir et de la connaissance, en proposant un nouveau pacte de la nation avec la recherche scientifique. C'est la proposition de loi du Sénateur LOANDO portant principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technique en République Démocratique du Congo.

Dans le chapitre troisième, axé sur l'urgence de réinventer l'économie congolaise, l'auteur des cris d'orfraie. Il dit, page 42, je cite : « Le niveau de dépendance de notre économie aux partenaires extérieurs, le défaut de diversification de notre tissu productif et la qualité en dessous de la moyenne de notre gouvernance économique n'ont jamais été normaux pour moi... Le contraste d'un pays scandaleusement riche en potentiel mais dont le peuple vit dans un concentré de misère qui n'a presque pas d'égal n'a jamais été normal pour moi... Il faudra définitivement changer d'approche dans la façon de penser notre économie... » Fin de citation.

Le quatrième chapitre est un cap ontologique que l'auteur donne à la gouvernementalité en République Démocratique du Congo. Le titre du chapitre suffit pour en saisir la quintessence : « Bonne gouvernance ou rien. Boussole pour le Congo de l'après Covid-19 ».

Le chapitre cinq pourrait s'intituler : « La résilience congolaise par le pari écologique ». L'auteur demande à la République Démocratique du Congo d'assumer un mandat écologique mondial... Elle qui est comptée parmi les 16 pays du monde qualifiés de méga biodiversité, avec une forte couverture forestière et à faible taux de déforestation... Elle dont les forêts représentent un biome qui recèle des habitats importants en termes de la diversité biologique... Elle dont les estimations récentes accordent aux forêts une superficie de 155,5 millions d'hectares, couvrant près de 67% de l'étendue nationale, avec la couverture des tourbières sur une superficie de près de 145.500 km2... Elle qui occupe la première place en espèces floristiques locales, en hébergeant plus de 50.000 espèces végétales connues en Afrique. Elle qui compte environ 1.138 espèces d'oiseaux, 216 espèces de batraciens, 352 espèces de reptiles... J'en passe et des meilleurs.

Jeune congolais, tu as un rôle précis à jouer, dans le réveil cognitif et l'éveil patriotique, tel est le plaidoyer que développe Maître Guy LOANDO dans le sixième chapitre.

Toute la quintessence du chapitre sept se ramène à un rappel pathétique. L'auteur nous rappelle que la solidarité est un devoir social. C'est-à-dire une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de collaboration gracieuse entre citoyens d'une même communauté nationale du fait du lien qui les unit. La solidarité est donc la valeur essentielle de la République sans laquelle la construction du bien-vivre ensemble national demeure un coup d'épée dans l'eau.

L'auteur dit, page 83, je cite : « C'est dans cet esprit de se mettre au service des autres que moi et Déborah mon épouse avons décidé depuis l'an dernier de créer la Fondation Widal ».

L'écrivain Nietzsche a dit « Evaluer, c'est créer : écouter donc, vous qui êtes créateurs ! C'est l'évaluation qui fit des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées ». En droite ligne avec cette pensée du philosophe allemand du 19ème siècle, Maître Guy LOANDO dit, dans le chapitre huit : « évaluons en profondeurs nos actions ».

Cet ouvrage « Le Congo d'après » mérite d'être lu d'un bout à l'autre, pour découvrir, dans la conclusion, comment le Congo peut et doit être transformé par l'action.

En fin d'écriture, une « Table des matières » détaillée renseigne bien sur l'organisation et les composantes de cet électrolysant ouvrage.

Prenez ce livre de Maître Guy LOANDO, raturez-le, réécrivez-le si tel est votre souhait ou votre ambition, mais surtout : lisez-le et faites en sorte que nous soyons nombreux à le lire.

Un fil d'Ariane traverse cet ouvrage de bout en bout, c'est la farouche volonté de faire de la politique différemment, loin et si loin de ces théâtres d'ombres que nous déplorons tous, et près, si près des aspirations citoyennes nouvelles et cathartiques.

Je vois dans cette salle tant de talents inexploités, tant d'énergies négligées, tant d'enthousiasmes rabroués. Je sais ce que la politique a fait à ses enfants en broyant les volontés pour mieux préserver ses prés-carrés. Ce temps-là est fini... Ce temps-là est révolu... C'est le message central que le Sénateur Guy LOANDO transmet au fil de pages de son ouvrage.

Je souhaite plein succès à ce livre et je félicite très sincèrement son auteur pour cette pensée, si précieuse, qu'il met sur la table de notre République.

Je vous remercie.