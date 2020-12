Congo-Kinshasa: Chan - Revoici Florent Ibenge à la tête des Léopards !

Pratiquement une année après sa démission à la tête de l'équipe nationale senior A, le technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange vient de signer son retour, cette fois-ci, à l'équipe nationale senior A', qui doit prendre part dans un mois, à la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2021.

Soucieux de rééditer les exploits de 2009 et 2016, la Fédération congolaise de football association (Fecofa), a donc mis en place un staff technique très costaud.

Il est composé de Jean-Florent Ibenge comme sélectionneur principal, Pamphile Mihayo Kazembe sélectionneur assistant, Mohamed Daoula Lopembe sélectionneur assistant, Léon Male Makanzu préparateur physique, Eugène Bulayima préparateur des gardiens, Jean-Pierre Bungu Kakala Médecin, Prosper Bongemba Kinésithérapeute, Paolo Righini Physiothérapeute, Depaulin Mivaka soigneur, Fréderic Masawaba Ifaro Masseur, Serge Bageta Dikulu: secrétaire Intendant, Momikia Yemo Kit-Man, Serge Niangi Kit-Man et Jerry Kalemo Ngoy comme officier media.

En 2016 après son succès à Kigali, au Rwanda, Florent Ibenge qui combinait toutes les deux équipes nationales, était contraint de laisser l'équipe A' pour se concentrer à l'équipe A. La Fecofa avait dans un premier temps désigné Chico Mukeba alors coach de Sanga Balende, avant de se rebiffer pour nommer officiellement Zahira Mwinyi. Celui-ci fera un fiasco, parce qu'il ne parviendra pas à qualifier l'équipe à la phase finale de la 5ème édition qui s'est jouée au Maroc en 2017. La Fecofa va non seulement le virer de ce poste, mais aussi lui infliger une sanction. Deux ans plus tard, Christian N'sengi viendra prendra la relève avant qu'on ne nomme Mihayo Kazembe qui, malheureusement, ne travaillera pas à cause de la pandémie de la maladie à coronavirus. Enfin, Ibenge reviendra. Le coach androïde comme on l'appelle dans les milieux sportifs va devoir mettre en place une équipe compétitive dans un mois, avant d'affronter le Congo Brazzaville le 17 janvier en match officiel du Chan, comptant pour la première journée. La compétition démarre le 16 janvier, et ira jusqu'au 7 février 2021.

Le match d'ouverture mettra aux prises le Cameroun au Zimbabwe le vendredi 16 janvier 2020 à 17h00 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. La RDC sera basée à Douala, au stade de Japoma. Elle évoluera dans le groupe B avec le Congo, le Niger et la Libye.

Bilan d'Ibenge à la tête des Léopards

De 2014 à 2019, soit 5 ans à la tête des Léopards, Ibenge a fait trois CAN avec un bilan qui n'est pas très mauvais. Il a terminé à la 3ème place à la CAN-Guinée Equatoriale 2015. Il a été quart des finalistes en 2017 et en Egypte en 2019, il quitte la compétition en 1/8 de finale. Ce n'est pas tout, Ibenge a gagné avec succès le Championnat d'Afrique des Nations Chan Rwanda 2016.

De toutes les quatre compétitions, Ibenge a livré 46 matches officiels avec les Léopards. Sur les 46 matches, il a gagné 25, dont un match contre la Côte d'Ivoire (4-3) à Abidjan, le Maroc (1-0), il a aussi gagné son prédécesseur Claude Le Roy dans deux équipes nationales différentes : contre le Congo (4-2) et contre le Togo (3-1), il a battu le Mali (3-0) et tant d'autres. Et comme il ne fallait pas tout gagner, Ibenge a perdu 12 matches dont le plus fatal est celui contre le Madagascar aux tirs au but, son tout dernier. Une défaite signée Tisserend et Yannick Bolasié qui n'avaient trouvé mieux que d'envoyer leurs tirs au but dans le décor. Et, Ibenge a fait 9 matches nuls, notamment le plus spectaculaire reste RDC-Tunisie (2-2), au stade des Martyrs, à Kinshasa, empêchant le pays de se qualifier pour la Coupe du Monde Russie 2018.

Aujourd'hui avec son retour, une autre page d'histoire s'ouvre pour lui.