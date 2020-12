Congo-Kinshasa: Indice sérieux !

Félix Tshisekedi s'est présenté le lundi 14 décembre 2020, devant les deux chambres du parlement réunies en Congrès pour le deuxième discours de son quinquennat sur l'état de la Nation. Il s'agit, a-t-il rappelé d'entrée de jeu, de situer, à l'intention du peuple congolais, les moments clés qui ont ponctué la vie de la Nation tout au long de l'année qui s'achève.

Une année qu'il avait voulu d'actions mais qui s'est transformée en une année d'inaction à cause, entre autres, de l'irruption de la Covid-19 et du "blocage" créé par la coalition FCC-CACH. A Tshisekedi fils de soutenir à cette effet que, "la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple". Que faire ?

"Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos Institutions dont Je suis le Garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir". D'où, l'appel au rassemblement dans une UNION SACREE de la NATION, autour de Principes, de Valeurs et d'Actions dédiés au service de la population", suivi des consultations et leurs conclusions qui ont débouché sur le constat de l'effritement de la majorité parlementaire. C'est ici que les Députés nationaux entrent en jeu, avec une pétition qui a renversé le bureau Mabunda.

Qui, plus est, a valu aux élus nationaux les félicitations du Chef de l'Etat pour le caractère "démocratique" de la résolution de cette crise. "La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les Députés de tous bords contre l'ancien Bureau, constitue un indice sérieux de maturité politique".

Fort malheureusement, la veille de la prise de parole par le chef de l'Etat devant le Congrès, une vidéo circulait sur les réseaux, dénonçant la corruption dans le feuilleton du renversement de la majorité à la chambre basse du parlement. Tenez ! Pas plus tard qu'hier, sur son compte Twetter, le Coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, M. Grâce Thiunza, a invité la justice à se saisir des aveux du Député Léon Nembalemba, très connu sous le nom de "Papa Molière".

Ce dernier aurait affirmé qu'il aurait reçu la somme de 7.000 usd pour voter pour la chute de l'ancien Bureau de l'Assemblée nationale. Grâce Thiunza sollicite ainsi l'implication des autorités judicaires congolaises dans cette affaire de corruption palpable en vue de sanctionner les auteurs de ces actes illicites. Certes, le Bureau Mabunda est tombé. Mais si la pratique de la corruption n'est pas tombée avec lui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a fort à parier que la majorité revienne une fois de plus au FCC, si du moins cette famille politique mettait à son tour le paquet. Il y a un "indice sérieux" de corruption à travers les propos de "Papa Molière". La suite et fin de la coalition nous réserve encore des surprises.