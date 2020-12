Congo-Kinshasa: Feuille de route du Gouvernement de l'Union sacrée - Félix Tshisekedi fixe les axes prioritaires !

"La feuille de route du prochain Gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit, au sein de l'Union sacrée de la Nation, dans le travail qu'elle impose pour le bien du Peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons du courage pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation", a déclaré Félix Tshisekedi, dans son discours sur l'état de la nation prononcé ce lundi 14 décembre 2020 devant les Députés et Sénateurs, réunis en Congrès, au Palais du Peuple.

A cette même occasion, il a rappelé qu'en trois temps, il avait tout d'abord lancé, le 23 octobre 2020, un appel à tous ses compatriotes, toutes tendances confondues, de se rassembler dans une UNION SACREE de la NATION, autour de Principes, de Valeurs et d'Actions dédiés au service de la population ;

Puis, en se fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de la Constitution, il avait engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la Société Civile et de la classe Politique, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise ;

Enfin, par son message à la Nation du 6 décembre dernier, il avait rendu public les décisions qu'il avait déjà prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultés.

Comme cela est ressorti dans mon dernier message à la Nation, Félix Tshisekedi avait noté une forte convergence entre la très grande majorité des parties consultées et lui-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC - CACH devenue paralysante pour l'action du Gouvernement ; nommer un Informateur aux fins d'identifier une coalition, conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la constitution ; procéder à la formation d'un Gouvernement d'Union Sacrée de la Nation qui travaillera en harmonie avec le Chef de l'Etat ; mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le Président de la République et contenues dans le Programme du Gouvernement.

Il regrette, cependant, qu'après avoir pris devant notre peuple l'engagement d'opérer des réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction du pays.

"Mais, Je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire. Qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre.

Et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre Coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays.

En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC - CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du Gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population.

Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition.

Cela n'a pas, non plus, empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos Institutions dont Je suis le Garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir", a-t-il soutenu, haut et fort, sur fond d'une salve d'applaudissements.