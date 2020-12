Congo-Kinshasa: A 43 ans, Fally Ipupa contrôle l'Afrique !

Kinois de naissance. On l'appelle désormais "Aigle" par ses adulateurs. Ces cinq dernières années, Fally IPUPA Dicap la Merveille a marqué l'actualité musicale africaine dans toute sa dimension grâce à ses réalisations artistiques, à la fois rocambolesques et énigmatiques.

Le chanteur congolais occupe une place de choix sur la liste de meilleures personnalités africaines les plus influents du continent. Son aura musicale vaut son pesant d'or. Il mérite respect ! Depuis plus d'une décennie, sa musique contrôle et survole l'Afrique. Sa voix domine et l'impose au firmament de la scène internationale. Jusqu'à preuve du contraire, Fally Ipupa est un des rares chanteurs à avoir réussi une carrière musicale en solo, après avoir quitté le groupe Quartier Latin du grand Koffi Olomide, une autre légende de la musique africaine.

Depuis 2006, il évolue de succès en succès sans être égalé, surtout au niveau national. Avec plus de 5 albums à son actif, ses sorties discographiques ont été toujours foudroyantes sur le marché du disque. Sur le plan scénique, Fally Ipupa a réussi à conquérir une grande partie des salles mythiques du monde où ses spectacles ont été, à chaque fois, des occasions inédites de drainer les foules dans les villes.

Son dernier passage U- Acor Arena (ex-Bercy) à Paris a démontré encore une fois sa dimension inégalable et sa grandeur d'une pop star africaine chouchoutée sur la scène internationale.

Pour les musicologues du monde, son génie créateur adapté à la Rumba- électro urbain fait de lui un précurseur, une super star et mieux encore un vrai défenseur de l'identité culturelle congolaise. Donc, un Ambassadeur complet de la musique africaine : chanteur, auteur-compositeur et fin danseur.

Leader incontesté et incontestable, l'auteur de l'album «Arsenal des belles mélodies» est devenu non seulement une unité de mesure mais aussi une référence historique de toute une génération des musiciens en RDC et dans toute l'Afrique.

Ce 14 décembre 2020, l'Aigle Fally Ipupa célèbre son 43ème anniversaire de naissance. Pour l'artiste, la fête est dédiée à ses fanatiques disséminés à travers le monde et à ses frères et sœurs congolais, en particulier.

Pour joindre l'utile à l'agréable, le chanteur compte célébrer ses 43 ans d'âge au cours d'une soirée Vip à Kinshasa avec son public. Il est ainsi annoncé le 23 décembre 2020, à l'hôtel Rotana, dans la commune huppée de la Gombe, en plein cœur de la Capitale.

Mais, Dicap n'a pas aussi oublié tous ceux qui sont à l'extérieur de Kinshasa, sa terre natale.

Ce 18 décembre, l'artiste lance son album «Tokooos ll». Dans cette œuvre, il a beaucoup collaboré avec plusieurs autres artistes. Déjà, la campagne promo avait commencé et continue avec différents messages aux mélomanes dans les réseaux, pour se procurer de cette nouvelle aubade musicale. Fally Ipupa Nsimba profitera également de son concert du 23 décembre 2020, pour exécuter quelques morceaux tirés de «Tokooos II». Question de mettre déjà ses admirateurs dans le bain de cette nouvelle œuvre qui s'annonce fracassante.