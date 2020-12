Congo-Kinshasa: Constant Omari - «Etre confronté à des difficultés ne doit donc pas nous faire peur»

Le président Constant Omari Selamani est en train d'écrire sa page d'histoire dans Bible de la Confédération africaine de football. La CAF a organisé le samedi 12 décembre dernier, au Caire, en Egypte, sa 42ème Session de l'Assemblée Générale.

A l'occasion, Constant Omari, en dépit des difficultés auxquelles il fait face en tant que président a.i de cette Institution, s'est montré rassurant et déterminant d'aller jusqu'à la tenue des élections d'un nouveau comité exécutif, prévu au mois de mars 2021. La dernière session, la 41ème remonte à juillet 2019.

«Etre aujourd'hui confrontés à tant de difficultés ne doit donc pas nous faire peur, ne doit pas nous faire douter. Nos capacités sont grandes. Notre volonté de ne jamais céder à la résignation devra être plus forte que jamais », a-t-il déclaré dans son discours devant les présidents des différentes Fédérations d'Afrique et autres invités d'honneur.

Le Congolais s'est dit fier des acquis réalisés avec celui qu'il appelle "frère et ami", le Président Ahmad Ahmad, du bilan, du plan et de la stratégie mis en place pour le futur : «nul ne peut nier que depuis mars 2017, sous la présidence de M. Ahmad, tant de choses ont changé dans le bon sens, le fonctionnement de nos organes et structures internes, la refondation de nos systèmes de gestion zonale, le renforcement de nos statuts, l'accroissement substantiel des subventions allouées aux associations nationales, la création d'une structure de l'éthique et la bonne gouvernance, l'assainissement de nos comptes, une belle batterie de recrutement de nouvelles compétences à la CAF en diversifiant leurs origines, le changement de périodicité des compétitions majeures comme la Coupe d'Afrique des Nations, et son élargissement à 24 équipes et bien d'autres réalisations qu'il serait fastidieux d'énumérer ici».

Alors conscient, dit-il, d'avoir parcouru un long chemin bordé d'obstacles et de problèmes, ils ont réussi à construire pierre après pierre, une Institution qui trouve aujourd'hui sa place parmi les plus grandes de la planète.

En toute clarté, Constant Omari affirme que la CAF reste ouverte à des critiques et aux reproches, car nul ne peut être complètement irréprochables. Ils ne sont en guerre contre personne, et n'en veulent aussi à personne. Le Président Ahmad suspendu pour 5 ans, a engagé une lutte pour sa dignité et pour faire valoir ses droits, a-t-il indiqué dans son discours.

Les élections sont irréversibles

Parlant des élections, Constant Omari a appelé tout le monde à la sérénité, l'apaisement et à un bon climat au déroulement de ces opérations de vote : «nous avons l'habitude de ces élections, elles génèrent toujours, et c'est normal, des tensions, des moments forts et mêmes des rivalités. On n'y peut rien, c'est le propre d'une élection importante, mais je dois recommander cette fois la sérénité, l'apaisement et un bon climat de déroulement de ces opérations de vote».

Mais, avant l'organisation de ces élections, il y aura le Championnat d'Afrique des Nations Chan, au Cameroun. La poule A sera basée à Yaoundé, au Stade Ahmadou Ahidjo ; la poule B à Douala, au Stade Japoma, la poule C également à Douala mais au Stade de la Réunification ; et enfin, la poule D à Limbé, au Stade Omnisports.