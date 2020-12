Congo-Kinshasa: Discours sur l'état de la Nation - Félix Tshisekedi promet une amélioration de la gestion de l'insécurité

Les problèmes qui assaillent le vécu quotidien des Congolais sont tellement nombreux que les problèmes sécuritaires dans l'Est du pays en sortent banalisés. Qu'est-ce qui a fait défaut aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo FARDC durant cette année pour ramener la paix dans cette partie du territoire national? C'est à cet exercice que s'est livré le Président de la République qui a épinglé, entre autres, les problèmes logistiques et les problèmes liés à la formation et la compétence des officiers.

Dans le but d'y trouver des solutions, la formation est la grande piste que le Président de la République a trouvé en recherchant dans la coopération avec les partenaires multilatéraux des pistes devant conduire à la formation des hommes en armes de la République.

La Coopération Française a promis d'installer une école de guerre en République Démocratique du Congo. De ce fait, nos militaires seront de nouveau rodés pour initier les dernières innovations dans l'art de faire la guerre qui pourront mettre fin aux pratiques en cours dans notre pays.

En effet, il est temps pour notre pays de mettre fin aux conséquences provenant de l'intégration des officiers venant des rébellions et n'ayant qu'une connaissance douteuse des us et coutumes des Etats-majors et de nouvelles méthodes de faire la guerre. Les mises à niveau de ces officiers entrepris jusqu'à ce jour ayant montré leurs limites, une école de guerre, fruit de la Coopération Française viendra mettre un terme à cette lacune constatée. Ce n'est pas la seule.

La Coopération avec les Etats-Unis d'Amérique sur le plan militaire pourra réduire considérablement nos limites dans le domaine logistique. Car, c'est l'un des talons d'Achille de notre armée dont les disfonctionnements dans les conditions où les populations ont besoin d'elle les mets en danger. La Coopération Militaire avec les Etats-Unis pourra aider les FARDC à commencer à pallier à la déficience logistique.

Et enfin, la création d'une académie de Police pourra permettre à l'Etat de réduire les bourdes de la Police et lui permettre d'être au diapason de la situation en milieu démocratique.

Ces Pistes de solution, d'après le Président, quoique ne pouvant pas juguler tous les problèmes de notre armée, pourront permettre de les réduire et d'améliorer son rendement tout en réévaluant la coopération avec la Monusco, la FIB et les partenaires bi- et multilatéraux.

Voila la démarche que le Président entend imprimer à l'armée cette année tout en annonçant la construction du Ministère de la Défense.